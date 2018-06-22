Карнавала байкеров не будет: «Мото-Малоярославец» отменили

Как мы рассказывали, власти Малоярославецкого района отказали в проведении «Мото-Малоярославца», мотивируя это тем, что посетители пьют, мусорят и дерутся. Мол, местные жители постоянно жалуются. Тогда организаторы предложили новую площадку - вблизи деревни Карпово.

- Мы хотели бы вернуться на прежнее место проведения, но стоимость аренды в 1,5 млн рублей, предложенная администрацией города, не реальна для нас, - цитирует организатора фестиваля Александра КИСЕЛЯ газета «Маяк». – Поэтому местом для «Мото-Малоярославец» теперь выбрана частная земля

Но и в проведении фестиваля и на новом месте было отказано. Продолжительные переговоры ни к чему не привели.

Как нам сообщили в пятницу, 22 июня, организаторы приняли решение перенести мероприятие. Скорее всего. оно состоится только в следующем году.

При этом до сих пор на официальном сайте фестиваля об этом нет никакой информации.