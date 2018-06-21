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Женщина из-за пьянок рискует потерять 9-месячного ребенка

21.06.2018 11:24 0 943 Дмитрий Ивьев
Женщина из-за пьянок рискует потерять 9-месячного ребенка

Жительницу Кирова ограничили в правах на 9-месячного ребенка. Кроме того, с неё будут взысканы алименты, сообщила в среду, 20 июня, прокуратура Калужской области.

- В связи с нахождением матери ребенка в состоянии глубокого  алкогольного опьянения и невозможности осуществлять за ним уход и контроль органы полиции неоднократно помещали малыша районную больницу, - отмечают в ведомстве. - Мать ребенка состоит на всех видах профилактического учета района, систематически привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына.

Если женщина не изменит своего поведения, прокуратура собирается инициировать лишение её родительских прав.


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Тэги: общество
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