Женщина из-за пьянок рискует потерять 9-месячного ребенка

Жительницу Кирова ограничили в правах на 9-месячного ребенка. Кроме того, с неё будут взысканы алименты, сообщила в среду, 20 июня, прокуратура Калужской области.

- В связи с нахождением матери ребенка в состоянии глубокого алкогольного опьянения и невозможности осуществлять за ним уход и контроль органы полиции неоднократно помещали малыша районную больницу, - отмечают в ведомстве. - Мать ребенка состоит на всех видах профилактического учета района, систематически привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына.

Если женщина не изменит своего поведения, прокуратура собирается инициировать лишение её родительских прав.