Женщина из-за пьянок рискует потерять 9-месячного ребенка

Жительницу Кирова ограничили в правах на 9-месячного ребенка. Кроме того, с неё будут взысканы алименты, сообщила в среду, 20 июня, прокуратура Калужской области.
- В связи с нахождением матери ребенка в состоянии глубокого алкогольного опьянения и невозможности осуществлять за ним уход и контроль органы полиции неоднократно помещали малыша районную больницу, - отмечают в ведомстве. - Мать ребенка состоит на всех видах профилактического учета района, систематически привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына.
Если женщина не изменит своего поведения, прокуратура собирается инициировать лишение её родительских прав.
|
Пенсионная реформа: доживём ли? 21.06.2018 07:00
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00
22 июня калужане зажгут свечи на площади Победы 20.06.2018 16:47
Голубые экраны скоро почернеют: аналоговое вещание отключают 20.06.2018 14:39
В Калужской области обсудили вопросы информационной безопасности 20.06.2018 12:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: