Калужане зажгут свечи на площади Победы

В четверг, 21 июня, на площади Победы в Калуге пройдёт традиционная Всероссийская акция «Свеча Памяти», приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Калужанам предлагают собраться возле Вечного огня, зажечь свечу и вспомнить воинов, тружеников тыла и простых мирных граждан.
- Акция призвана, помимо увековечивания памяти павших в войне, способствовать духовному сближению братских народов вокруг общей Победы и единого исторического наследия. – рассказали организаторы.
Общий сбор участников начнется в 20:30 возле Вечного огня на Площади Победы. Начало мероприятия - в 21:00.
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