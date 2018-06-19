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Александр Жаров готовит сюрприз для Павла Дурова

19.06.2018 15:43 21 1243 Сергей ПЕТРОВ
Александр Жаров готовит сюрприз для Павла Дурова

Во вторник, 19 июня, Калугу для проведения заседания координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в ЦФО, посетил руководитель ведомства Александр ЖАРОВ. В последние месяцы оно привлекает к себе повышенное внимание в связи с попытками по решению суда блокировать в России популярный мессенджер Телеграм.

По окончании мероприятия мы поинтересовались у главы Роскомнадзора, как с этим обстоят дела сейчас.

- Борьба снаряда и брони продолжается, - ответил Жаров. - В ближайшие месяцы мы предложим новые технические решения, которые позволят нам продвинуться в этом направлении.

Глава Роскомнадзора уточнил, что блокировать мессенждер, стопроцентно запретив в России доступ к нему для всех пользователей, его ведомство не собирается, так как это попросту технически невозможно.

- Мы достигаем того, что снижается количество пользователей в связи с тем, что не все его функции работают в полном объёме в течение суток, - говорит Жаров. - Это принципиально. По этому пути мы и намерены дальше идти - увеличивать процент деградации конкретных функций этого сервиса и уменьшать количество его пользователей.


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Тэги: общество
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