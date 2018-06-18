Как городские чиновники забалтывают критику в СМИ

С приходом Дмитрия Разумовского на пост градоначальника Калуги у журналистов появилась надежда на то, что планёрки в горуправе, превратившиеся при прежнем городском голове в понедельничный театр абсурда, снова приобретут свою актуальность. И действительно время от времени важные для Калуги темы на этих совещаниях обсуждаются, а в обзорах публикаций СМИ появляются критические материалы.

На прошлой неделе произошло и вовсе неслыханное событие. Градоначальник прервал сотрудника пресс-службы в самом начале выступления, мягко попросив доложить только о публикациях на проблемные темы.

Впрочем, радость журналистов («Ну наконец-то!») оказалась преждевременной, во-первых, потому что к выбору критических публикаций пресс-служба горуправы подходит ну очень избирательно. Например, на прошедшей неделе, как выяснилось на сегодняшней планёрке, таковых было всего две штуки (плохо работаем, коллеги!).

К тому же любую критику, оказывается, можно заболтать и вывернуть под тем углом, который публикация изначально даже не предполагала. Приведём в качестве примера ситуацию, которую мы наблюдали как раз сегодня.

Одной из статей, на которую пресс-служба обратила внимание, стал наш материал «Памятник неподкупности достроят за 6 млн. рублей». Напомним, в публикации речь шла о благоустройстве той части парка на месте рынка, где осенью прошлого года были снесены два частных дома.

Сейчас идёт поиск подрядчика, который выполнит эти работы. Электронный аукцион состоится 25 июня. Мы внимательно изучили техническое задание, и некоторые позиции, прописанные в аукционной документации, нас удивили. Например, пункт «Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отап¬ливаемых зданий». На этот вид работ заложен 1 млн. 300 тыс. рублей.

Естественно, у нас сразу возник вопрос: о каких таких домах и зданиях идёт речь? Ведь те строения, которые там были, уже снесены, а других на участке, обозначенном на ситуационном плане, не наблюдается.

— Оплачены будут только фактические работы, которые подрядчик выполнит на момент приёмки, — пояснил нам начальник Управления капитального строительства Александр ГРИН. – Соответственно, те работы, которые выполняться не будут, мы оплачивать не станем. Приёмку будем производить тщательно. Можем пригласить и вас.

Увы, ответа на вопрос, как вообще снос домов, которых в природе уже не существует, попал в техзадание, мы не получили. Зато выяснили, что строения сносил за свой счёт подрядчик, который строил парк. Поэтому можно предположить, что заложенные в контракт средства на снос — попытка города компенсировать организации затраты, которые она понесла ранее. Вот только законно ли это?

Вторая позиция, вызвавшая вопросы, касается детской площадки, которая фигурирует в контракте. Дело в том, что в этой части парка уже есть игровой комплекс — причём очень похожий на тот, который указан в конкурсной документации на проведение дополнительных работ. Получается, рядом будут находиться две, по сути, одинаковые площадки — возникает вопрос: зачем? Или это как со снесёнными домами: комплекс всё-таки один, просто его сначала установили, а потом провели аукцион?

Как мы уже рассказывали, по детским площадкам в скверопарке вообще очень много вопросов. Изучив локальные сметы к муниципальному контракту, в рамках которого строился «памятник неподкупности», мы выяснили, что устанавливать планировали игровые площадки французской фирмы «Husson», которая позиционирует себя как производитель оборудования премиум-класса. Всего в перечне фигурировали 22 конструкции общей стоимостью 19 млн. рублей.

По факту же установили оборудование российского производителя общей стоимостью чуть более 11 млн. рублей. Правда, вместо заявленных в техзадании 22 аттракционов в парке находится всего 11. Ответа на вопрос, куда делось остальное оборудование, мы пока так и не получили.

Также мы упомянули в статье о том, что сейчас на месте снесённых домов образовалась стихийная песочница, которая настолько популярна у местных ребятишек, что некоторые родители даже предлагают оставить её.

А теперь о том, как та же самая тема была преподнесена на планёрке в горуправе.

- Широко обсуждалась смета устройства нового парка на месте рынка. Он до сих пор не благоустроен до конца, - рассказала сотрудница пресс-службы. – Весной землю засыпали песком – получилась большая песочница. По крайней мере, именно так воспринимают её дети, которые строят из сложенной рядом тротуарной плитки замки. Они также используют таблички с предупреждениями как переходное знамя. Сами предупреждения валяются среди плитки и песка.

- 25 июня будет проведёт аукцион в электронной форме по выполнению работ по благоустройству, - прокомментировал Александр Грин. – Срок их выполнения – 10 календарных дней. Вся территория будет приведена в надлежащий вид.

Городской голова Дмитрий Разумовский поинтересовался у коллег:

- А то, что в СМИ были публикации о наличии детских городков, которые второй раз включили, добавили. Здесь какой ответ? Та информация, которая содержится в техзадании, которая предполагает объекты, которые уже стоят, функционируют. Второй раз закупаем, деньги исчезают... Прокомментировать что-то можете по поводу технического задания?

- Малые формы дополнительные мы закупаем в рамках проведения аукциона, который будет 25-го числа, - ответил начальник Управления капитального строительства. – Поломки связаны с ненадлежащей эксплуатацией. Все они отремонтированы.

- То есть у нас там расширяется этот детский городок? – уточнил Разумовский.

- Да, расширяется, - говорит Грин.

На этом дискуссия заканчивается. Вопросы о том, как в техзадание попали работы по сносу домов, которых уже нет, а также о том, почему вместо 22 аттракционов установлено 11, по-прежнему остаются без ответа. Вместо того, чтобы разобраться в проблеме, фактически чиновники её заболтали. В общем говорить о том, что театр абсурда по понедельникам закончился, видимо, пока рано.