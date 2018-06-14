Митинг-реквием «Вечная Слава Героям» пройдёт в Калуге

В следующую пятницу, 22 июня, в Калуге на Воинском мемориальном кладбище пройдёт траурный митинг, посвященный 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

- Приглашаем всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, принять в нем участие, зажечь свечу памяти, возложить цветы и венки, почтить минутой скорбного молчания тех, кому вечно благодарен спасенный мир, - говорится в сообщении городской управы.

Начало – в 04:00.