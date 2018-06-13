Каждый тридцатый калужанин болен раком

В среду, 13 мая, в областной администрации прошло заседании регионального совета по здравоохранению. В частности, на нём обсудили смертность населения в Калужской области.

Как мы рассказывали, в нашем регионе наблюдается спад рождаемости на фоне высокой смертности. Среди причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения, второе – новообразования, третье - внешние факторы.

Так, главврач Калужского областного клинического онкологического диспансера Игорь НИКОЛАЕВ отметил, что наблюдается рост онкологических заболеваний. На сегодняшний день рак выявлен у 31 295 человек, что составляет около 3% населения области. При этом рак – не приговор, смертность от онкологии снижается. Игорь Николаев отметил, что очень важно выявлять заболевание на ранних стадиях. Пока это удаётся сделать лишь в 48,4% случаев. Николаев сообщил, что особое внимание будет уделено скринингу.

Присутствующий на заседании губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил вернуть доплату врачам в 2000 рублей за ранее выявление онкологии.

Кроме того, глава региона обсудил с главврачами, как организовать качественную медицинскую помощь даже в удалённых уголках региона.

- С развитием сети дорог, я думаю, надо повышать мобильность населения, - считает Артамонов. - И формировать центры высокопрофессиональные, где действительно могла бы быть оказана помощь. Мы сейчас начали этот эксперимент по спецтранспорту для обеспечения гарантированного доступа. Может быть, это лучше сработает. Мы же не можем каждую участковую больницу снастить полным набором специалистов. Что они там будут делать, за что мы им будем заработную плату платить? Все мероприятия по снижению смертности не могут быть решены силами одного здравоохранения.

При этом глава региона заявил, что состояние фельдшерско-акушерских пунктов в области аморальное. Он дал задание предоставить ему фотографии всех 370 ФАПов. И распорядился в течение года привести их все в порядок.

Артамонов считает, что качество медицинской помощи можно повысить за счёт появления семейных врачей:

- Человек приходит на приём то к одному доктору, то к другому. Да за период даже одного заболевания изменяется кабинет, который он посещает - то в отпуск ушёл этот доктор, то смена не та. И всё заново начинается: «А дедушка болел, а бабушка болела». Опять начинаем изучать с самого начала. Как можно тогда добиться эффективного лечения. Доктор должен знать своего пациента от рождения, тогда он будет его лечить щадящим образом и эффективно.

Также глава региона напомнил о том, что врачи должны призывать пациентов вести здоровый образ жизни:

- Как это ни странно, даже если доктор курит, но говорит, что курить вредно, то пациент прислушивается. А лучше, конечно, если бы доктор и сам не курил. Ну, если уж он сказал, что рюмочку тебе можно одну, обязательно выпьет, даже если ему совсем не хочется.