Районный суд оставил без изменения приговор священнику

В пятницу, 8 июня, в Калужском районном суде рассматривалась апелляционная жалоба священника Максима Немыченкова. Напомним, что мировой суд признал, что настоятель Казанского храма в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года на глазах у собственных детей избил жену.
Священнослужителю назначили административное наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление суда настоятель обжаловал. Однако районный суд оставил приговор без изменения.
Как нам стало известно, после публикации материала в нашей газете в Калужской епархии было принято решение об отстранении отца Максима от служения в Казанском храме на год. В настоящее время в церкви служит священник из Воротынска.
Мы попросили епархию дать оценку поведению священника Максима Немыченкова, но наш официальный запрос пока остался без ответа.
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