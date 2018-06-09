Дачный «банзай»: заячья капуста, петушиный гребешок и растение-хамелеон

Сегодня мы отправляемся в СНТ «Строитель». Председатель садового товарищества Валентина ВОЛКОВА была победительницей городского конкурса «Лучший садово-огородный дачный участок». И это при том, что ей в пользование досталось 8 соток практически непригодной для посадки растений земли.

По порядку становись

— Многие соседи приходят ко мне со словами: «На экскурсию можно?» — смеётся Валентина Ивановна. — Удивляются, как у нас здесь всё хорошо растёт. А никаких секретов особых и нет. Встаём с мужем ни свет ни заря, обычно в 5:30, лекарства выпьем — и на участок. Уже в 6 утра теплицы должны быть открыты. Поч­ва здесь насыпная. На 8 соток понадобилось 80 машин плодородной земли.

Все грядки огорожены, даже цветы растут или в горшках, или в самодельных вазонах, а капуста — в обрезанных бутылках.

— Так за растениями проще ухаживать — полоть и подкармливать. А во время ливневых дождей грядки не расползаются, вода просто уходит в землю, — объясняет дачница.

Капуста растёт в бутылках не для красоты, так до неё не могут добраться вредители — лизуны.

— Она «сидит» в бутылках весь сезон, мне лишь остаётся периодически в ёмкости землю подсыпать.

А вдоль капустных грядок воткнуты «белые флажки» — колышки с верёвочками.

— Это отпугивает от кочанов капустниц.

Для этих же целей многие огородники развешивают вдоль грядок белую яичную скорлупу или баночки из-под йогуртов. Ещё любителей капусты отпугивает ряд растений: обычно рядом с грядкой высаживаю бархатцы, календулу, настурцию.

Грядки с капустой защищены от вредителей.

Гирлянда огурцов

— В мае мы собрали первый урожай овощей — редис, — говорит Валентина Ивановна. — Уже скоро будут свои огурцы, растения вовсю цветут. Обычно я высаживаю их на участок в апреле, в этом году из-за проблем со здоровьем сделала это позже. Я высаживаю огурцы не через 20 см друг от друга, как обычно все делают, а реже, через 70. Тогда растения не загущены, обрабатывать их легко. У многих дачников огурцы по земле стелются, а я этого не допускаю: подвязываю растения, оставляю 2–3 стебелька, остальные обрываю. При этом плодов у меня всегда много. Хватает на три семьи.

В этом году Волковы посадили новый для них гибрид огурцов «сибирская гирлянда». Он не нуждается в опылении, образование завязей происходит, несмотря на погодные условия. Подходит как для тепличного выращивания, так и для посадки в открытом грунте.

— Я сажаю много разных сортов: и «конкурент», и «тёща». По одному семечку каждого.

Огурцы растут в одной теплице с баклажанами и перцами.

Валентина Ивановна признаётся, что особых хлопот с баклажанами у неё нет.

— Для меня это некапризные растения. Сею в конце января, пикирую, высаживаю, когда они уже почти зацветают, — рассказывает она. — Правда, моя сестра говорит, что у меня рука лёгкая. Пока каждый год прекрасный урожай собираю.

Сейчас зацветает перец. Пора завязи обрабатывать. Я покупаю только сортовые перцы. Мне нравится фирма «Семко». Она, на мой взгляд, самая лучшая, пусть стоит чуть дороже, зато всхожесть стопроцентная: пять семечек посадил, пять и взойдут. Плоды крупные, даже в банку не лезут!

Высокорослые томаты

Отдельно в поликарбонатной теплице растут томаты. Для них нужны условия, совершенно отличные от выращивания тех же огурцов. Огурцам необходим обильный полив, томаты же от этого становятся водянистыми. От избытка влаги они могут и заболеть фитофторозом. Помидоры любят тепло, но при этом им необходима циркуляция воздуха — проветривание. Если же на участке недостаточно места, чтобы рассадить эти культуры, между ними можно поставить в теплице перегородку или посадить ещё какую-то культуру.

— Я сажаю много разных сортов помидоров, предпочтение отдаю высокорослым, но регулирую их рост: как только они достигли определённого уровня, обрываю макушки. Тогда у них хватает сил, чтобы дать обильный урожай с боковых побегов.

Отдельно ото всех в теплице стоят горшки с томатом «банзай». Эти растения можно выращивать даже дома на подоконнике. Этот сорт томатов отличается небольшими размерами — высота едва достигает полуметра, — хорошей урожайностью и неприхотливостью.

— Пока с урожаем томатов проблем нет. Когда помидоры жируют, я их подкармливаю суперфосфатом. А так, в основном, все растения подкармливаю настоями из травы и навоза. Муж сделал для компоста специальные ящики. С травой мы активно боремся, стараемся держать грядки в чистоте. Хоть мы уже немолоды, то одно болит, то другое, но делать надо. Муж — моя правая рука, главный помощник, не знаю, как бы без него со всем справлялась.

Под помидорами растёт салат.

— Посадила помидоры, посеяла под ними салат, потом его рассаживаю. Благодаря тому, что зелень находится в теплице, едим её довольно рано. А вот картошку только недавно посадили, как только она взошла, мы её окучили.

Супруг Валентины Ивановны Василий Григорьевич протянул по всему участку шланг с водой с выходом на каждую грядку. Так что пенсионерам не приходится бегать с лейками.

— У нас с водой сейчас вольно, я сделал скважину для всего кооператива. 25 лет мы были без воды. А теперь и душ есть. Так что мы всё лето живём на даче, домой возвращаться совсем не хочется.

Томаты «банзай».

Ягоды и фрукты

Василий Григорович мастерски прививает деревья. Так, на одной яблоне привито 6 сортов, а на сливе — 3.

— Он и к соседям ходит прививать.

Помимо плодовых деревьев растут на 8 сотках малина, ежевика, смородина, клубника и земляника, краснолистный орех.

— Малина у нас есть и обычного срока созревания, и поздняя — мы её собираем осенью, в августе она только начнёт цвести. На одном месте я стараюсь растения долго не выращивать, применяю севооборот.

В этом году Валентина Ивановна впервые решила попробовать замульчировать грядки с клубникой опилками.

— Конечно, я знаю, что опилки землю кислят, но после дождей ягоды стоят все в земле. Надеюсь, опилки помогут держать их в чистоте.

Кроме того, польза от опилок в том, что, перегнивая, они обогащают землю органикой. Мульча удерживает влагу, не даёт разрастись сорнякам, а, следовательно, облегчает труд дачника. Но, действительно, применять опилки стоит с осторожностью. Ни в коем случае нельзя использовать для мульчирования свежие опилки, лучше заменить их сеном или соломой.

Клубника замульчирована опилками.

Цветочное великолепие

Собственноручно выращенная петуния.

Но настоящая слабость дачницы — цветы. Они растут не только по всему участку, но даже за забором. Валентина Ивановна признаётся, что у неё рука не поднимается выкинуть излишки растений. Поэтому вдоль ограды — настоящий цветочный ковёр. Чтобы соседи могли полюбоваться растениями, супруг установил у забора лавочку, а Валентина Ивановна высадила ещё и клубнику.

— Я без цветов не могу, это для меня отдушина! — говорит Валентина Ивановна. — За цветами я тщательно слежу: обрабатываю, подкармливаю. Для роз приобретаю специальное жидкое удобрение, от вредителей применяю химию. К сожалению, без неё никак не обойтись. В укрытии роз использую песок. Сначала растения нужно обрезать, обработать, потом накрыть сверху какой-нибудь ёмкостью. Я использую пластиковую коробку с отверстиями. После этого надеваю на коробку с розой мешок из-под сахара и присыпаю основание цветка песком. Раньше, как и многие цветоводы, я присыпала навозом или остатками цветов. В результате розы выпревали, вымерзали. А песок пропускает воздух, растения дышат и хорошо переносят зиму.

Свадебный наряд актинидии.

Каких только цветов нет на участке: розы, клематис, ирисы, пионы, заячья капуста, петушиный гребешок и многие другие. Отдельно у дома в подвесных горшочках растёт петуния. Причём выращивает её Валентина Ивановна сама из семян.

— Семена в этот раз меня подвели. Брала шесть сор­тов всевозможных цветов, а взошли только два, которые приобрела в дорогом магазине, — посетовала дачница. — А сажаю я их так: землю проливаю марганцовкой, сею семена, сверху стеклом накрываю, когда листики появились, пикирую, а потом высаживаю в горшки.

Цветы по участку рассажены так, чтобы весь сезон — с ранней весны до поздней осени — было непривычное цветение.

Миниатюрные ирисы.

— Раньше всех на участке у меня цветёт кустарник — миндаль. Красота невероятная! Всё растение усыпано мелкими, розовыми цветочками. Сейчас уже отцветают бульденеж, ранние пионы, зато готовятся распуститься поздние пионы, розы, ромашки. А вы только посмотрите, как цветут белые ирисы. Они так понравились нашим дачникам, что я со всеми поделилась луковицами. На зиму важно клубни ириса присыпать навозом или сухим торфом, это защитит растение от вымерзания. Ведь клубни ириса выпирают из земли.

Сейчас на участке — радужное цветение. Не отстаёт от цветов даже актинидия. Лиана цветёт совершенно невзрачно и, дабы привлечь насекомых, листья меняют свой окрас с привычно зелёных на бело-розовые.

— Все растения требуют ухода. Чуть не углядишь — и всё, остались от цветов одни воспоминания.

Поэтому дачникам приходится трудиться на участке с раннего утра до позднего вчера.

Настоящие труженики Валентина и Василий ВОЛКОВЫ.