«Если любишь – женись!»: калужанки встали с плакатами у храма

На днях у стен Никитского храма в Калуге прошла арт-акция «Семья – малая церковь». В её рамках прихожане и жители города встали с плакатами, пропагандирующими семейные ценности.
Как сообщает Калужское епархиальное управление, на большинстве плакатов было написано: «Верность - выбор сильных», «Семья – единство помыслов и дел», «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», «Чтить родителей – свято, заботиться о детях – естественно», «Семья – самая тесная и святая связь на земле».
Кроме того, девушки и женщины запечатлены с плакатами: «Если любишь – женись!».
Фото: Калужское епархиальное управление.
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