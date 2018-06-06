«Если любишь – женись!»: калужанки встали с плакатами у храма

На днях у стен Никитского храма в Калуге прошла арт-акция «Семья – малая церковь». В её рамках прихожане и жители города встали с плакатами, пропагандирующими семейные ценности.

Как сообщает Калужское епархиальное управление, на большинстве плакатов было написано: «Верность - выбор сильных», «Семья – единство помыслов и дел», «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», «Чтить родителей – свято, заботиться о детях – естественно», «Семья – самая тесная и святая связь на земле».

Кроме того, девушки и женщины запечатлены с плакатами: «Если любишь – женись!».

Фото: Калужское епархиальное управление.