Каждому женатому москвичу пообещали по дому в Калужской области

В среду, 6 июня, предприниматель Герман Стерлигов заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Главная идея его кампании - расселение столицы.

- Каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях, - заявил бизнесмен. - Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подъёмные.

Он добавил, что обязуется за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо, снизив население до 1 миллиона человек.

- Работы в Москве для них больше не будет, - считает Стерлигов. - Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей.