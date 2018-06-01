Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Пятница, 01 июня
$ 62.59 0.05
72.52 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Пусть говорят дети: о лете и не только

01.06.2018 08:48 0 267 Елена Французова

Впереди 92 дня лета! Зелёная трава, слепящее солнце, бескрайнее, голубое небо...Как правило, именно с летом связаны самые яркие детские воспоминания: поездка к морю, сбор земляники и грибов, ловля рыбы, бабушкины пироги...Весьма символично, что начинается лето с Международного дня защиты детей. Этот праздник должен напомнить взрослым сколь хрупки и беззащитны малыши. А как его понимают сами виновники торжества?  О чём мечтают современные дети, верят ли они до сих пор в чудеса, кем хотят стать, когда вырастут? Мы решили - пусть об этом они сами расскажут, а мы запишем их на видео. Сказано - сделано. Мы пригласили в редакцию трёх маленьких сорванцов: Диму, Полину и Аню, усадили их перед камерой и начали задавать вопросы.

Начали с вопроса под стать празднику: 1 июня – Международный день защиты детей. От кого их нужно защищать? Подробнее - в наших видеороликах.

 Мы рекомендуем 

«КараПузики»: мечта о счастливом детстве

Это такой солнечный дом для мальчишек и девчонок, из которого совсем не хочется уходить. «КараПузикам» уже 3 года. Полтора года назад садик переехал в новое трехэтажное здание. Это позволило принять больше малышей, открыть дополнительные группы для детей старшего возраста и заняться еще более качественным образованием. Сейчас здесь познают мир детки от 1 года 3 месяцев до 7 лет.

Детский сад работает с 7:00 до 19:00. И все это время родители могут наблюдать за своим чадом онлайн: в здании ведется видеонаблюдение.

Сплоченный, заботливый коллектив детского сада представляют 18 штатных педагогов экстра-класса: воспитатели, няни, инструктор физической культуры и ЛФК, музыкальный работник, хореограф, преподаватель художественных методик (лепка, рисование, аппликация), учитель-логопед.

«КараПузики» работают по своей образовательной программе, лицензированной министерством образования Калужской области.

В детском саду создана предметно-развивающая среда, количество детей в группе позволяет воспитателям приласкать и подбодрить каждого, выявить скрытые таланты, дает возможность подобрать ключик к сердцу ребенка с учетом его вкусов.

Здесь каждая неделя – тематическая: к 12 Апреля конструировали ракеты и макеты Солнечной системы, к 9 Мая создавали свой «Бессмертный полк», сейчас готовятся отмечать День России. Детский сад расположен так удачно, что его любознательные воспитанники стали частыми гостями Краеведческого музея и Музея истории космонавтики.

Если у ребенка есть какие-то предпочтения в еде или ему необходима специальная диета, это не проблема. Повара «КараПузиков» готовят так, что добавки просят даже малоежки.

В этом году у «КараПузиков» - первый выпуск, и подготовка к этому событию идет уже полным ходом.

А летом здесь объявят каникулы – и «КараПузики» перейдут в режим летнего городского лагеря. Так малыши смогут отдохнуть от повседневных занятий и настроиться на новый интересный учебный год.

«КараПузики» - это мечта о детстве, которое должно быть у каждого ребенка.

Калуга, ул. Пушкина, 15а.

Телефон: 8-920-614-33-66.

http://karapuziki40.ru/

вк: https://vk.com/id448048946

инстаграм: https://www.instagram.com/karapuziki_40ru/

Лицензия мин. обр. и науки Калужской области № 66 от 09.03.2016 г.

 

 Наша справка 

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня, но по одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.

Эта акция совпала и со временем проведения «детской» конференции в Женеве. Затем после Второй мировой войны, когда проблемы детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник отмечается ежегодно.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

пт 01 июня, 10:30
Сказки с оркестром. "Восток-дело тонкое"
Дом музыки
пт 01 июня, 11:30
Программа к Дню защиты детей
Силикатный, ДК
пт 01 июня, 17:00
«Мир начинается с детства»
Колюпановский СКДЦ
пт 01 июня, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД

Концерты

пт 01 июня, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День пятый. Закрытие фестиваля
Филармония
пт 01 июня, 21:00
Cyber Piper
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 21:00
Infected Rain
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 18:00
Отчетный фестиваль танцевального центра "Легенда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

Последние объявления на KupiSlona.ru

Сдаю 1-к. кв на ул.Московская (Кубяка)

Цена: 16 500 руб.

Усилитель для наушников + Микрофоны

Цена: 12 500 руб.

Бас-гитара Fender + комбо-усилитель + чехол

Цена: 20 000 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.