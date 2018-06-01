Пусть говорят дети: о лете и не только

Впереди 92 дня лета! Зелёная трава, слепящее солнце, бескрайнее, голубое небо...Как правило, именно с летом связаны самые яркие детские воспоминания: поездка к морю, сбор земляники и грибов, ловля рыбы, бабушкины пироги...Весьма символично, что начинается лето с Международного дня защиты детей. Этот праздник должен напомнить взрослым сколь хрупки и беззащитны малыши. А как его понимают сами виновники торжества? О чём мечтают современные дети, верят ли они до сих пор в чудеса, кем хотят стать, когда вырастут? Мы решили - пусть об этом они сами расскажут, а мы запишем их на видео. Сказано - сделано. Мы пригласили в редакцию трёх маленьких сорванцов: Диму, Полину и Аню, усадили их перед камерой и начали задавать вопросы.

Начали с вопроса под стать празднику: 1 июня – Международный день защиты детей. От кого их нужно защищать? Подробнее - в наших видеороликах.

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«КараПузики»: мечта о счастливом детстве

Это такой солнечный дом для мальчишек и девчонок, из которого совсем не хочется уходить. «КараПузикам» уже 3 года. Полтора года назад садик переехал в новое трехэтажное здание. Это позволило принять больше малышей, открыть дополнительные группы для детей старшего возраста и заняться еще более качественным образованием. Сейчас здесь познают мир детки от 1 года 3 месяцев до 7 лет.

Детский сад работает с 7:00 до 19:00. И все это время родители могут наблюдать за своим чадом онлайн: в здании ведется видеонаблюдение.

Сплоченный, заботливый коллектив детского сада представляют 18 штатных педагогов экстра-класса: воспитатели, няни, инструктор физической культуры и ЛФК, музыкальный работник, хореограф, преподаватель художественных методик (лепка, рисование, аппликация), учитель-логопед.

«КараПузики» работают по своей образовательной программе, лицензированной министерством образования Калужской области.

В детском саду создана предметно-развивающая среда, количество детей в группе позволяет воспитателям приласкать и подбодрить каждого, выявить скрытые таланты, дает возможность подобрать ключик к сердцу ребенка с учетом его вкусов.

Здесь каждая неделя – тематическая: к 12 Апреля конструировали ракеты и макеты Солнечной системы, к 9 Мая создавали свой «Бессмертный полк», сейчас готовятся отмечать День России. Детский сад расположен так удачно, что его любознательные воспитанники стали частыми гостями Краеведческого музея и Музея истории космонавтики.

Если у ребенка есть какие-то предпочтения в еде или ему необходима специальная диета, это не проблема. Повара «КараПузиков» готовят так, что добавки просят даже малоежки.

В этом году у «КараПузиков» - первый выпуск, и подготовка к этому событию идет уже полным ходом.

А летом здесь объявят каникулы – и «КараПузики» перейдут в режим летнего городского лагеря. Так малыши смогут отдохнуть от повседневных занятий и настроиться на новый интересный учебный год.

«КараПузики» - это мечта о детстве, которое должно быть у каждого ребенка.

Калуга, ул. Пушкина, 15а.

Телефон: 8-920-614-33-66.

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Наша справка

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня, но по одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.

Эта акция совпала и со временем проведения «детской» конференции в Женеве. Затем после Второй мировой войны, когда проблемы детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник отмечается ежегодно.