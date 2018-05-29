Два миллиона в трубу: городской сквер оказался частной землёй

Сквер в Белоусово собираются обнести забором. В 2017 году Поляна невест была отремонтирована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2 млн 200 тысяч рублей. Там установлены беседка, арки, мостик, символизирующий соединение сердец, есть вымощенные плиткой дорожки, скамейки с урнами, клумбы с цветами.
- Выяснилось, что часть благоустроенной территории наложена на прилегающий к торговому комплексу земельный участок. Бывший владелец на этот факт внимание не обращал, новый же хозяин не преминул застолбить свое право на многие десятки квадратных метров отремонтированного сквера, - сообщает ОНФ.
На частной земле оказались арка, скамейки, урны, клумбы.
Фото: ОНФ.
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