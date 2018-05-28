Стало известно, какими вопросами займётся Акимов в новом правительстве

Как мы уже рассказывали, калужанин Максим Акимов получил высокую должность в новом правительстве. Бывший городской голова Калуги назначен вице-премьером.

В понедельник, 28 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о распределении обязанностей между своими заместителями.

Максим Акимов будет отвечать за национальную программу «Цифровая экономика», нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацию государственного управления, а также за вопросы транспорта, связи, инновации, недвижимость и интеллектуальную собственность.