Стало известно, какими вопросами займётся Акимов в новом правительстве

Как мы уже рассказывали, калужанин Максим Акимов получил высокую должность в новом правительстве. Бывший городской голова Калуги назначен вице-премьером.
В понедельник, 28 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о распределении обязанностей между своими заместителями.
Максим Акимов будет отвечать за национальную программу «Цифровая экономика», нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацию государственного управления, а также за вопросы транспорта, связи, инновации, недвижимость и интеллектуальную собственность.
|
В парке Циолковского запретили свистеть 28.05.2018 16:48
Нашлась пропавшая дачница 28.05.2018 12:17
Пострадавших от укусов клещей становится все больше 28.05.2018 11:58
«Ничтожно мало!»: чиновников хотят втянуть в сдачу норм ГТО 28.05.2018 11:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Насос ГУР Nissan Micra 1.0 98г
Карданчик рулевой VW Passat B3 с гу
Бампер задний Mitsubishi ASX c 2010г
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: