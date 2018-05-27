Собаки вышли на «Весёлые старты»

Соревновались они на дрессировочной площадке набережной Яченского водохранилища.

И собакам, и хозяевам пришлось нелегко. Но со сложными конкурсами и заданиями все отлично справились. Молодцы!

Артём и Снежка полосу препятствий проходили вместе.

Победители ­собачьих стартов — Даниэль ИСХАКОВ и его питомица Феньён.

— Фене 2 года 2 месяца. Купил её маленьким щенком, ей было всего 1,5 месяца. И, как только принёс домой, с первого же дня стал заниматься с ней. По образованию я кинолог, поэтому моя собака натаскана на дрессуру и защиту. Она чётко знает, когда и как надо действовать. Всё её внимание — на меня. Воспринимает как хозяина только меня, слушается беспрекословно. Но ко всем людям относится лояльно, без агрессии. Вот в этом — суть правильного воспитания.

Лесси никак не давалось это испытание, и вместо неё через колесо пришлось пролезать хозяйке Надежде ГУРЕЕНКОВОЙ.

Самоед Зальбус хорошо показал себя, только лестницу не получалось одолеть. Хозяйке Анне подоспел на помощь судья и старейший кинолог Калуги Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

Второй результат — у Дарси.

— Дарси — метис, в её роду и стафф, и овчарка, — рассказала хозяйка собаки Ольга СЕРЁГИНА. — Ей год. Попала к нам случайно. На улице ощенилась собака и привела щенков в наш двор. Мы взяли Дарси и её брата. Они очень умные, весёлые. Дарси любит носиться, играть. Мы с ней занимаемся. Она уже многое умеет, любит преодолевать лестницы и горки, даже высокие.

Этот разноцветный весёлый песик — Макс, но все называют его Тюбик. Он беспородный, хозяйка Ольга взяла его на улице у бабушки, из коробочки. А оранжевые полоски — чтобы порадовать зрителей на весёлых стартах.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекресток» от 23.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.