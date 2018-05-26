Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Суббота, 26 мая
$ 61.41 0.19
72.01 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Пенсионеры как спасение экономики

26.05.2018 10:10 7 412 Сергей ПЕТРОВ
Пенсионеры как спасение экономики

Реформаторы

В начале мая переназначенный премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Разговоры об этом шли давно, но до президентских выборов на тему было наложено табу. И вот после того, как российская политическая элита получила от народа карт-бланш на следующие 5 лет, у правительства оказались развязаны руки для принятия так называемых непопулярных решений. И одно из первых, но не последних в этом ряду — более поздний выход россиян на пенсию.

По последним данным, принципиально решение уже принято. Обсуждаются лишь параметры будущего пенсионного возраста. Так, первый вице-премьер-министр Антон Силуанов считает, что женщины должны выходить на пенсию не в 55 лет, как сейчас, а в 63 года, а мужчины — не в 60, а в 65 лет. По мнению же министра труда и социальной защиты Максима Топилина, пенсионный возраст нужно повысить всем одинаково — на 5 лет.

Между ведомствами есть разногласия относительно темпов увеличения пенсионного возраста. По мнению Минфина, его следует увеличивать на год через каждые шесть месяцев, Минтруд предлагает более плавные изменения: ежегодно повышать возрастной порог на один год. В этом случае особенно повезёт мужчинам, родившимся в 1959 году, и женщинам, родившимся в 1964-м, — до пенсии им в течение пяти лет будет не хватать одного года!

Непопулярное решение

Согласно соцопросам, к грядущей пенсионной реформе позитивно относится всего 6% россиян. Более того: 35% граждан выступают, наоборот, за снижение пенсионного возраста.

В то же время, по словам спикеров правительства, мера эта вынужденная и направлена на сбалансирование Пенсионного фонда. Действующие границы пенсионного возраста были установлены ещё в начале 1930-х годов, к тому же ожидаемая продолжительность жизни россиян с тех пор заметно выросла.

Не стоит даже заглядывать так далеко: только за последние 7 лет расходы ПФР на пенсионное обеспечение выросли почти в два раза — с 3,7 трлн. руб. до 7,2 трлн.руб.

В итоге сейчас на одного пенсионера в стране приходится трое работающих. Разумеется, из своих зарплат эти три работника никак не могут полностью сформировать пенсию одного пенсионера. В связи с этим дефицит ПФР покрывается за счёт Фонда национального благосостояния, то есть, по большому счёту, из федерального бюджета. А это, по мнению правительства, неправильно.

Дело принципа

Аргументация с пополнением Пенсионного фонда, мягко говоря, странная, учитывая, что на сегодня неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 7,45 трлн. руб. и равняются едва ли не половине годовых доходов федерального бюджета. Причина: в бюджет на текущий год заложена цена нефти $40 за баррель, между тем ниже $65,5 с  начала года котировки ещё не опускались.

По данным Минфина США, в марте 2018 года российские инвестиции в американские государственные облигации выросли с $93,8 млрд. до $96,1 млрд. Если так не хватает денег на пенсии, может, прекратить инвестировать в американскую экономику?

Но в правительстве твёрдо придерживаются либеральной (или, скорее, либертарианской) теории о том, что Пенсионный фонд — это некая вещь в себе, которая должна функционировать автономно на условиях самоокупаемости. А если так не получается, значит, людям не повезло.

Есть и ещё один резерв экономии. Пенсионный фонд России занимает первое место в мире по численности сотрудников: 121 670 человек. Численность сотрудников Social Security Administration в тех же США в два с лишним раза меньше, а население США, например, более чем в два раза превышает российское, при этом объём пенсионных и социальных выплат почти в девять раз больше.

Дожить до пенсии

Пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире и в Европе. В большинстве стран мужчины выходят на пенсию позже, даже в 72 года, как в Южной Корее и Мексике. А пенсионный возраст 55 лет для российских женщин — ­вообще беспрецедентный. Раньше всего женщины идут на пенсию в Бельгии — в 59 лет и 4 месяца. В остальных странах — гораздо позже, работая вплоть до 70 с половиной лет в той же Южной Корее.

Что касается продолжительности жизни, то этот вопрос сложнее, чем может показаться. В России мужчины живут в среднем 59 лет, женщины — 73 года. Кстати, имейте в виду: вместо реального показателя продолжительности жизни сейчас повсеместно используют синтетический показатель ожидаемой продолжительности жизни.

Итого, если подходить строго арифметически, то в среднем мужчины живут на пенсии 6 лет, а женщины — целых 22 года. После введения реформы, даже по самому мягкому варианту, мужчинам останется жить на пенсии всего один год, а женщинам — 17 лет. Однако на самом деле всё гораздо сложнее, поскольку в большинстве случаев смертность приходится на предпенсионный период.

Цена экономии

По расчётам экономистов, увеличение пенсионного возраста позволит правительству сэкономить порядка 2,3 трлн. рублей. Эти средства можно выделить на более приоритетные направления, например на финансовую помощь попавшим под санкции российским олигархам, о чём также недавно говорил Дмитрий Медведев.

В то же время одним из последствий новой пенсионной реформы неизбежно станет рост безработицы. По данным Сбербанка, сейчас в стране безработных 9,9%. При этом с учётом «теневого» показателя суммарный уровень полной или частичной безработицы достигает 20%.

Растущая безработица, в свою очередь, может спровоцировать рост суицидов среди мужчин в возрастной группе 60–65 лет, поскольку найти работу по специальности в таком возрасте очень трудно, а заниматься физическим трудом они уже не в состоянии.

И совершенно никак не отразится реформа на касте руководителей и чиновников — они в любом случае никуда не собираются уходить и будут работать до последнего, блокируя карьерный рост молодых.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекресток» от 23.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество экономика
Еще новости из рубрики «Общество»

Рыбалка на Угре стала платной 25.05.2018 15:35

Калужский «Бизнес-журнал» представил свой проект на форуме в Санкт-Петербурге 25.05.2018 14:04

Без царя в голове 25.05.2018 11:01

Новаторство «Торгового дома «СПП»: школьный обед по безналичному расчёту 25.05.2018 10:26

Большой праздник семьи группы компаний ЭЛМАТ+ 25.05.2018 10:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 27 мая, 12:00
Народное гуляние «Праздник Святой Троицы»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 26 мая, 14:00
Фольклорный праздник «Троица-зеленые святки»
Калуга
вс 27 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 27 мая, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств
вт 29 мая, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД

Концерты

сб 26 мая, 19:00
ATL
Синатра (Sinatra)
сб 26 мая, 21:00
Группа "НедРа"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 27 мая, 16:00
Ежегодный благотворительный концерт «Планета Танца»
Филармония
вс 27 мая, 19:00
Псой Короленко 
Мажор, бар

Кино

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Дэдпул 2
Конченая
Садко
Новости компаний

Киберпонедельник в МегаФоне

«Ростелеком» дарит «Комплимент» жителям Калужской области

Опция «Фогейм» получила новые преимущества – пора подключать тарифный план «Игровой» от «Ростелекома»

Филиал "Калугаэнерго" выполнил комплекс мероприятий по подготовке к ЧМ FIFA2018

Последние объявления на KupiSlona.ru

Коляска для ребёнка

Цена: 9 000 руб.

Напольная акустика Infinity

Цена: 35 000 руб.

Карданчик рулевой Chevrolet Aveo T250

Цена: 1 000 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

Новости партнеров

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.