Пенсионеры как спасение экономики

Реформаторы

В начале мая переназначенный премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Разговоры об этом шли давно, но до президентских выборов на тему было наложено табу. И вот после того, как российская политическая элита получила от народа карт-бланш на следующие 5 лет, у правительства оказались развязаны руки для принятия так называемых непопулярных решений. И одно из первых, но не последних в этом ряду — более поздний выход россиян на пенсию.

По последним данным, принципиально решение уже принято. Обсуждаются лишь параметры будущего пенсионного возраста. Так, первый вице-премьер-министр Антон Силуанов считает, что женщины должны выходить на пенсию не в 55 лет, как сейчас, а в 63 года, а мужчины — не в 60, а в 65 лет. По мнению же министра труда и социальной защиты Максима Топилина, пенсионный возраст нужно повысить всем одинаково — на 5 лет.

Между ведомствами есть разногласия относительно темпов увеличения пенсионного возраста. По мнению Минфина, его следует увеличивать на год через каждые шесть месяцев, Минтруд предлагает более плавные изменения: ежегодно повышать возрастной порог на один год. В этом случае особенно повезёт мужчинам, родившимся в 1959 году, и женщинам, родившимся в 1964-м, — до пенсии им в течение пяти лет будет не хватать одного года!

Непопулярное решение

Согласно соцопросам, к грядущей пенсионной реформе позитивно относится всего 6% россиян. Более того: 35% граждан выступают, наоборот, за снижение пенсионного возраста.

В то же время, по словам спикеров правительства, мера эта вынужденная и направлена на сбалансирование Пенсионного фонда. Действующие границы пенсионного возраста были установлены ещё в начале 1930-х годов, к тому же ожидаемая продолжительность жизни россиян с тех пор заметно выросла.

Не стоит даже заглядывать так далеко: только за последние 7 лет расходы ПФР на пенсионное обеспечение выросли почти в два раза — с 3,7 трлн. руб. до 7,2 трлн.руб.

В итоге сейчас на одного пенсионера в стране приходится трое работающих. Разумеется, из своих зарплат эти три работника никак не могут полностью сформировать пенсию одного пенсионера. В связи с этим дефицит ПФР покрывается за счёт Фонда национального благосостояния, то есть, по большому счёту, из федерального бюджета. А это, по мнению правительства, неправильно.

Дело принципа

Аргументация с пополнением Пенсионного фонда, мягко говоря, странная, учитывая, что на сегодня неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 7,45 трлн. руб. и равняются едва ли не половине годовых доходов федерального бюджета. Причина: в бюджет на текущий год заложена цена нефти $40 за баррель, между тем ниже $65,5 с начала года котировки ещё не опускались.

По данным Минфина США, в марте 2018 года российские инвестиции в американские государственные облигации выросли с $93,8 млрд. до $96,1 млрд. Если так не хватает денег на пенсии, может, прекратить инвестировать в американскую экономику?

Но в правительстве твёрдо придерживаются либеральной (или, скорее, либертарианской) теории о том, что Пенсионный фонд — это некая вещь в себе, которая должна функционировать автономно на условиях самоокупаемости. А если так не получается, значит, людям не повезло.

Есть и ещё один резерв экономии. Пенсионный фонд России занимает первое место в мире по численности сотрудников: 121 670 человек. Численность сотрудников Social Security Administration в тех же США в два с лишним раза меньше, а население США, например, более чем в два раза превышает российское, при этом объём пенсионных и социальных выплат почти в девять раз больше.

Дожить до пенсии

Пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире и в Европе. В большинстве стран мужчины выходят на пенсию позже, даже в 72 года, как в Южной Корее и Мексике. А пенсионный возраст 55 лет для российских женщин — ­вообще беспрецедентный. Раньше всего женщины идут на пенсию в Бельгии — в 59 лет и 4 месяца. В остальных странах — гораздо позже, работая вплоть до 70 с половиной лет в той же Южной Корее.

Что касается продолжительности жизни, то этот вопрос сложнее, чем может показаться. В России мужчины живут в среднем 59 лет, женщины — 73 года. Кстати, имейте в виду: вместо реального показателя продолжительности жизни сейчас повсеместно используют синтетический показатель ожидаемой продолжительности жизни.

Итого, если подходить строго арифметически, то в среднем мужчины живут на пенсии 6 лет, а женщины — целых 22 года. После введения реформы, даже по самому мягкому варианту, мужчинам останется жить на пенсии всего один год, а женщинам — 17 лет. Однако на самом деле всё гораздо сложнее, поскольку в большинстве случаев смертность приходится на предпенсионный период.

Цена экономии

По расчётам экономистов, увеличение пенсионного возраста позволит правительству сэкономить порядка 2,3 трлн. рублей. Эти средства можно выделить на более приоритетные направления, например на финансовую помощь попавшим под санкции российским олигархам, о чём также недавно говорил Дмитрий Медведев.

В то же время одним из последствий новой пенсионной реформы неизбежно станет рост безработицы. По данным Сбербанка, сейчас в стране безработных 9,9%. При этом с учётом «теневого» показателя суммарный уровень полной или частичной безработицы достигает 20%.

Растущая безработица, в свою очередь, может спровоцировать рост суицидов среди мужчин в возрастной группе 60–65 лет, поскольку найти работу по специальности в таком возрасте очень трудно, а заниматься физическим трудом они уже не в состоянии.

И совершенно никак не отразится реформа на касте руководителей и чиновников — они в любом случае никуда не собираются уходить и будут работать до последнего, блокируя карьерный рост молодых.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекресток» от 23.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.