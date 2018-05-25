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Калужский «Бизнес-журнал» представил свой проект на форуме в Санкт-Петербурге

25.05.2018 14:04 1 648 Редакция
Калужский «Бизнес-журнал» представил свой проект на форуме в Санкт-Петербурге

Агентство «Комсомольская правда – Калуга» подготовило для Петербургского международного экономического форума- 2018 и Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, специальный проект Калужского «Бизнес-журнала».

Тема выпуска: «О бизнесе от первого лица – десятилетие инвестиционного роста калужского региона». Часть тиража издания уже представлена деловому сообществу на стенде Калужской области на форуме в Санкт-Петербурге.

- У каждого региона - свой путь развития и свои точки роста. Основой успеха Калужской области стали баланс традиций и инноваций, промышленности и сельского хозяйства, экономики и культуры. И большую часть этого пути рука об руку с нами прошел Калужский «Бизнес-журнал», на протяжении десятилетия рассказывая об уникальных проектах и людях, их воплощавших, - подчеркнул во вступительном слове губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В журнал включено 24 интервью с мировыми профессионалами бизнеса, российскими и региональными топ-менеджерами, собственниками и управляющими компаний, ведущих бизнес в калужской регионе.

- Это история калужского бизнеса в лицах мировых и региональных топ-менеджеров, яркие примеры предпринимательского успеха международного и регионального сотрудничества, - прокомментировал главный редактор Калужского «Бизнес-журнала» Алексей УРУСОВ. – Журнал опубликовал самые яркие интервью за десятилетие. Многие интервью иностранные управленцы предоставили нашему изданию впервые в России. Поэтому на наших страницах появилось немало эксклюзивных публикаций по практическим аспектам предпринимательства, эффективным управленческим технологиям, инновациям в бизнесе и бизнесе на инновациях. Нашим успешным опытом мы решили поделиться с деловым сообществом на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.


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Автор:

Редакция 
Тэги: общество
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