«Высоким домам в Калуге не место»

В среду, 23 мая, в областном центре состоялась IV архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост: Калуга - Москва - Санкт-Петербург - Севастополь - Ростов-на-Дону».

Основной темой встречи было заявлено формирование комфортной городской среды посредством современных градостроительных стратегий. Одним из главных спикеров конференции стал президент Международной академии архитектуры, академик РААН Андрей БОКОВ.

- Долгое время наши города развивались без какого-то определённого плана, стратегии, представления о будущем, о том, что такое хорошо и что такое плохо, - сказал он. – Мы слишком доверились застройщику и в итоге столкнулись вот с этим печальным беспорядком, вызванным неорганизованным строительством. Калуга, надо сказать, это всё-таки счастливое исключение. Вашему городу не нанесён такой ущерб, какой нанесён многим другим российским городам.

По мнению Бокова, ноги этой проблемы растут из нашего славного советского прошлого, когда люди, живущие в городах, фактически были устранены из процесса формирования собственного окружения.

- Мы имели одинаковые квартиры, одинаковые дома по всей стране. Мы жили по советским представлениям, когда всеобщее счастье было связано с тем, что есть жильё в панельной многоэтажке, 6 соток и «Жигули». И вот все: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского – должны были стремиться именно к этому «счастью».

В последние годы общественное сознание стало меняться, говорит Андрей Боков, появился новый запрос на комфортную городскую среду, которая предполагает не только установку лавочек и обустройство клумб.

- Это большая, серьёзная работа, которая строится, прежде всего, на разнообразии и уважении к своему наследию. Среда тем замечательна и уникальна, что она неповторима. У нас сейчас стало возникать новое понятие – национальное богатство. Пространство, которое мы создаём, наши памятники – это и есть то национальное богатство, которое надо сохранять, беречь, понимать и чувствовать. И просто строить, вторгаться с какими-то универсальными инструментами, наверное, нельзя.

Второй принцип, на котором строится эта работа, – ответственность и культура землевладения.

- Ни в одном европейском городе из тех, что нам нравятся, где мы любим бывать, вы не найдёте ни одного клочка земли, который был бы бесхозным, - говорит Андрей Боков. – Вы не найдёте качественных, благоприятных, успешных городов, где не прописаны строго правила землепользования, поведения и ответственности владельца за состояние своего участка. Окружающая среда сохраняется, приумножается всеми доступными средствами, включая чрезвычайно жёсткую систему контроля, жесточайшую дисциплину. Там невозможно построить ничего, нельзя даже перекрасить собственный забор без утверждённого проекта, который соответствует действующим нормативам. То, что делаем мы, очень часто напоминает разрушение. И вот с этим надо бороться.

Сейчас противостоять беспределу фактически невозможно: градостроительный кодекс никаких ограничений перед застройщиком не ставит.

- Необходима единая государственная политика, которой до сих пор у нас не было, - убеждён Боков.

Возможно, вскоре такой механизм в России появится. В федеральном Министерстве экономического развития сейчас разрабатывает документ, который носит название «Стратегия пространственного развития РФ». Её проект Правительство страны планирует рассмотреть уже в июне этого года.

- Мы очень надеемся, что там будут прописаны все те события, которые происходят и на уровне страны в целом, и на уровне отдельных регионов, что она поможет сформировать новую систему представлений о том, как должен выглядеть мир.

Ожидалось, что Андрей Боков также проанализирует работу калужских застройщиков, работавших на территории микрорайона «Правобережье». Во всяком случае, в повестке конференции данный вопрос был заявлен.

Однако столичного архитектора, похоже, в известность об этом не поставили. Он честно сказал нам, что на Правом берегу в последний раз был много лет назад. Тем не менее своё видение относительно того, как должна развиваться Калуга, Боков коротко обозначил.

- Я думаю, в таком городе, как Калуга, высоким домам в принципе не место. Это абсолютно не тот материал, на котором город должен строиться и развиваться. Нельзя Калуге становиться Москвой, Подмосковьем, ещё чем-то.

- И что делать, если высотные дома уже построены? – поинтересовались мы.

- Надо как-то постепенно уходить от этого. Объяснять застройщику, людям, которые покупают эти квартиры, что есть другой тип жилья, гораздо более эффективный и более дешёвый в эксплуатации, обеспечивающий другой уровень комфорта. Это 3-4-этажные дома. Это немного другая политика, которая проводится в интересах не только застройщика, а в интересах всех: и жителей, и власти, и, главное, будущего. Весь мир так живёт.

Впрочем, пока в Калуге продолжают действовать иные законы, где в приоритете отнюдь не интересы горожан. Самый свежий пример – улица Академика Королёва, 10, где на месте маленькой двухэтажки собираются строить очередную многоэтажку.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.