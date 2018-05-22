«Не хватает человека со своей идеей»: в Калуге ищут главного архитектора

Во вторник, 22 мая, стала известна позиция новых городских властей касательно должности главного архитектора города.
Напомним, после того как начальник Управления архитектуры и градостроительства Сергей Ткаченко ушёл в отставку в 2015 году, Калуга осталась без главного архитектора.
- Должна быть служба соответствующая, если её будет возглавлять человек грамотный, опытный, который реализовал действительно хороший, интересный проект, это будет просто замечательно. Более того, мы такого мы такого архитектора сейчас ищем, подбираем, - сообщил городской голова Дмитрий Разумовский. – Действительно, не хватает человека со своей идеей, со своим взглядом, со своей позицией. Такой человек городу нужен, я считаю. Но город всё-таки - это организм сложный, много субъектов, много мнений, поэтому, помимо архитектора, должен быть представительный совет, который будет учитывать все эти идеи, все эти предложения, аккумулировать их. По ключевым направлениям решение должно быть всё-таки коллегиальным, не одного главного архитектора.
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