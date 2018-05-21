Максим Акимов и мистик Садхгуру расскажут о будущем транзитного мира

В четверг, 24 мая, стартует Петербургский международный экономический форум. В день открытия состоится пленарная сессия Сбербанка на которой запланированы выступления ряда специалистов в числе которых наш земляк, вице-премьер Максим Акимов. Название сессии – «Транзитный мир: что завтра?».

Помимо бывшего городского головы Калуги гости форума выслушают и спикера из Индии – мистика и йогина Садхгуру, основателя фонда «Иша», который реализует общественные благотворительные программы в разных странах.

Также среди выступающих заявлены вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Technologies Го Пин, основатель и исполнительный председатель XPrize Foundation Питер Диамандис и профессор в области управления рисками Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб.