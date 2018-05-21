Максим Акимов и мистик Садхгуру расскажут о будущем транзитного мира

В четверг, 24 мая, стартует Петербургский международный экономический форум. В день открытия состоится пленарная сессия Сбербанка на которой запланированы выступления ряда специалистов в числе которых наш земляк, вице-премьер Максим Акимов. Название сессии – «Транзитный мир: что завтра?».
Помимо бывшего городского головы Калуги гости форума выслушают и спикера из Индии – мистика и йогина Садхгуру, основателя фонда «Иша», который реализует общественные благотворительные программы в разных странах.
Также среди выступающих заявлены вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Technologies Го Пин, основатель и исполнительный председатель XPrize Foundation Питер Диамандис и профессор в области управления рисками Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб.
|
Картина дня: китайская взятка и снег на дорогах 21.05.2018 20:00
Забили на курение: молодёжь «казнила» гигантскую сигарету 21.05.2018 16:28
Красота для лучшей жизни 21.05.2018 12:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: