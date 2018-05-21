Забили на курение: молодёжь «казнила» гигантскую сигарету

В пятницу, 18 мая, в Кирове в сквере Чистякова прошла молодежная акция против алкоголизма и табакокурения «Вредным привычкам - бой».

Молодёжь приняла участие в спортивных эстафетах, танцевальном флешмобе, а в финале забила гвозди в гигантскую сигарету, как символ избавления от своих вредных привычек. При этом, как считают в администрации Кировского района, забивая гвоздь, каждый участник мысленно произносил: «Я хочу избавиться от …».

Всем участниками были повязаны зеленые ленты на запястье, символизирующие здоровье и вручены буклеты «Скажи «НЕТ» вредным привычкам».

Фото: администрация Кировского района.