Забили на курение: молодёжь «казнила» гигантскую сигарету

В пятницу, 18 мая, в Кирове в сквере Чистякова прошла молодежная акция против алкоголизма и табакокурения «Вредным привычкам - бой».
Молодёжь приняла участие в спортивных эстафетах, танцевальном флешмобе, а в финале забила гвозди в гигантскую сигарету, как символ избавления от своих вредных привычек. При этом, как считают в администрации Кировского района, забивая гвоздь, каждый участник мысленно произносил: «Я хочу избавиться от …».
Всем участниками были повязаны зеленые ленты на запястье, символизирующие здоровье и вручены буклеты «Скажи «НЕТ» вредным привычкам».
Фото: администрация Кировского района.
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