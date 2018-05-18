На месте «Кристалла» построят 10-этажный дом?

Как мы рассказывали, на этой неделе руководство города встретилось с собственниками бывшего ликёроводочного завода «Кристалл». Причиной этого стала информация о том, что на территории предприятия начался снос строений, которые являются выявленными объектами культурного наследия.

Позже стало известно, что тревога ложная и что собственники демонтируют только те цеха, которые были построены в советское время, а посему ни архитектурной, ни исторической ценности не представляющие.

Чиновники поинтересовались у владельцев предприятия дальнейшими планами по развитию его территории. Оказалось, что возродить ликёроводочное производство здесь нельзя – для него подыскали площадку в Обнинске. Понимания по поводу того, какое будущее есть у «Кристалла», у собственников пока нет.

- Торговый, гостевой, выставочный комплекс – то, что нужно городу, - сказал представитель одного из собственников Сергей ЗОЛОТУХИН. – Если есть какие-то пожелания, мы открыты к диалогу и готовы общаться.

У руководства города чётких планов относительно того, как можно было бы использовать территорию бывшего ЛВЗ, тоже нет. Один из возможных вариантов – некий объект, связанный с развитием культуры нашего города – например, галерея.

Между тем незадолго до встречи на «Кристалле» журналистам стало известно, что на его месте якобы планируется строительство 10-этажного жилого дома с парковкой на 460 мест. Нам даже показали схему проекта. Кроме того, по информации Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, в январе нынешнего года изменился статус земельного участка, на котором находится «Кристалл». Теперь это не промышленная территория, а жилая зона «Ж-3». С соответствующим заявлением в управление обратились собственники бывшего завода.

- Территория похожа на нашу, но проект делали не мы, - прокомментировал Сергей Золотухин, разглядывая на экране мобильного телефона моей коллеги схему застройки. – К нам обращалось два десятка калужских предпринимателей, которые делали всевозможные планы. Но представители собственников не рисовали ни жилых домов, ни торговых центров, ни гостиниц. И в администрации мы ничего не согласовывали.

Не подтвердила информацию о строительстве многоэтажки и начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН:



- Зона «Ж-3» включает в себя не только многоэтажные дома, но ещё и объекты социального, культурного назначения. Поэтому и многофункциональные центры здесь тоже возможны. В любом случае перед тем, как здесь что-либо строить, необходимо будет разработать проект планировки и проект межевания территории, которые подлежат публичным слушаниям. Только после этого мы будем выдавать какие-либо нормативно-правовые акты, которые разрешают строительство объектов.

- Мы будем обсуждать это максимально широко и публично, - пообещал журналистам градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Есть общественные слушания, есть ряд других инструментов. Тихо это точно не пройдёт.

Признаться, пока в обещанные открытость и публичность верится с трудом. Слишком уж часто приходится наблюдать за тем, как те же общественные слушания превращаются в формальность и профанацию.

Уважаемые читатели!

А какой объект хотели бы видеть вы на территории бывшего «Кристалла»? Пишите в комментариях.

Эта статья опубликована в № 20 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.05.2018 г. Электронная версия номера доступна для просмотра и скачивания в электронном архиве газеты.