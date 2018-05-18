Объявляем народное голосование за звание «Врач года-2018»

18.05.2018 16:00 3132

В рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2018» мы запускаем народное голосование за звание «Врач года».

Напомним: проект «Клиника года» - это конкурс, проводимый газетой «Комсомольская правда» среди медицинских учреждений Калуги. Наша цель - путем народного голосования выявить медицинские учреждения и специалистов, которым доверяют калужане.

Кому как не пациентам выбирать, кто действительно должен стать «Калужским доктором года-2018».

Вы можете отдать свой голос как за медика, который участвует в проекте «Клиника года», так и за любого доктора, которому вы готовы доверить свое здоровье.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо «кликнуть» на сердечко рядом с фото доктора.

Итоги голосования будут подведены накануне Дня медицинского работника.

Народное голосование за звание «Врач года-2018». Голосование заканчивается 08/06/2018 Алешина Елена Вячеславовна 61 Врач гинеколог-хирург высшей квалификационной категории

Закончила Смоленская государственная медицинская академия

Стаж работы: 15 лет

Профессионал своего дела. Непрерывно повышает свою квалификацию, принимает ежегодное участие в медицинских форумах, конференциях, конгрессах на центральных базах. Умеет выслушать, дать полезный совет. В своей работе использует новейшие медицинские технологии. В марте этого года прошла подготовку в одном из самых престижных обучающих заведений в Европе: ведущем центре обучения гинекологов-эндоскопистов - CICE– Centre International de Chirurgie Endoscopique - Clermont-Ferrand, Франция. Арутюнян Ваге Арутюнович 10 Врач-уролог.

Закончил Ереванский Государственный Медицинский Университет им. Мхитара Гераци (ЕГМУ) по специальности лечебное дело

Стаж работы: 6 лет

Высокое мастерство своего дела.

Коммуникабельный. Когда врач умеет общаться, между ним и пациентом возникает взаимопонимание, и все поставленные задачи решаются максимально эффективно.

Умение работать в команде.

Умение расположить пациента к себе.

Открытость. Порядочность. Багмет Валерия Анатольевна 4 «Общая врачебная практика», «Ультразвуковая диагностика»

Окончила Таджикский Государственный медицинский институт

Стаж работы: 35 лет

Отзыв пациента: « Был на приеме у Багмет В.А., это врач от Бога. Я редко хожу по больницам, но такого внимания, отношения редко встретишь. Я очень доволен! Большое спасибо!

Зиновьев Юрий» Бондаренко Людмила Станиславовна 14 Врач ультразвуковой диагностики

Образование: высшее медицинское

Высококвалифицированный врач, имеющий высшую квалификационную категорию , сертификат специалиста по специальности «Ультразвуковая диагностика». Постоянно совершенствует уровень знаний, внедряет передовые достижения медицины в практику. Любит работу, к пациентам относится внимательно, выстраивает хорошие деловые отношения с коллегами. Обладает профессиональной компетентностью, мастерством врача, хорошими личными качествами, что обеспечивает уважение коллег и пациентов. Высокий профессионализм, богатый практический опыт, врачебная интуиция, постоянное совершенствование профессионального образования позволяют Бондаренко Л.С. грамотно диагностировать заболевание, определить тактику обследования и назначить эффективную терапию. Гладков Игорь Валентинович 11 Врач – сосудистый хирург

Окончил Воронежский государственный медицинский институт.

Стаж работы: 34 года

В 1999 году награжден значком «Отличник здравоохранения».

За время работы при его непосредственном участии впервые в области внедрены множество методик оперативного лечения больных, организована работа по оказанию выездной экстренной ангиохирургической помощи населению области.

Член общества сосудистых хирургов России. Регулярно участвует в конференциях и съездах сосудистых хирургов. Постоянно повышает свою квалификацию. Внимателен к пациентам, о чём свидетельствуют благодарственные письма в его адрес и адрес отделения. Городнов Андрей Владимирович 14 Нейрохирург, вертебролог

Окончил Смоленский медицинский институт в 1994 году.

Стаж работы: 22 года.

Проводит активную врачебную практику в Калужской и Московской клинике. Внедрил новые современные методики для нашего региона: УЗИ-контролируемые и рентгенконтролируемые процедуры по лечению боли, кинезитерапия «Экзарта». Проводит современные операции на позвоночнике. Развивает новые направления в медицине в городе Калуга. Руководит строительством и оснащением новой клиники. Привлекает специалистов из Москвы для лечения Калужан. Организует образовательные конференции в Клинике для Калужских врачей. Демичева Татьяна Викторовна 48 Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук

Окончила Российский Государственный Медицинский Университет (г. Москва), Медицинский радиологический научный центр Российской Академии медицинских наук (г. Обнинск)

Стаж работы: 22 года.

На протяжении своей профессиональной деятельности Татьяна Викторовна Демичева отдавала все свои силы, чтобы помочь людям и диагностировать заболевания на ранних стадиях. За годы плодотворной работы освоила все передовые методики ультразвуковой диагностики, регулярно проходила обучение, неоднократно была удостоена грамотами, в том числе и по международным программам. Татьяну Викторовну Демичеву ценят за высокий уровень подготовки и большой опыт работы, а также за внимательность, открытость и любовь, которые она дарит своим пациентам. Ерина Олеся Викторовна 30 Врач – невролог

Образование окончила лечебный факультет Кыргызской государственной медицинской академии.

Стаж работы: 25 лет

Врач-невролог высшей квалификационной категории, постоянно повышающий свою теоретическую и практическую подготовку. Зарекомендовала себя как высококвалифицированный врач-невролог, имеющий опыт лечебной работы.

Постоянно изучает опыт работы передовых учреждений здравоохранения и внедряет новые формы и методы неврологической помощи в деятельность учреждений области.

В общении с коллегами соблюдает правила деонтологии. Жоровкова Алла Федоровна 12 Лечебное дело, гастроэнтерология

Окончила Смоленский государственный медицинский институт, 1981 г

Стаж работы: 39 лет

Высококвалифицированный специалист, чуткий и внимательный врач. В совершенстве владеет полным объемом диагностических исследований. Обладает высоким уровнем теоретических знаний, практических навыков. Является хорошим диагностом заболеваний на ранних стадиях, что помогает избегать серьезных осложнений. С высокой ответственностью относится к исполнению своего профессионального долга и передает свой богатейший опыт молодому поколению врачей. Вниманием, заботливым отношением, трудолюбием, готовностью придти на помощь, Жоровкова А.Ф. заслужила уважение у пациентов и коллег. Замараев Алексей Валерьевич 174 Невролог

Окончил Смоленскую государственную медицинскую академию

Стаж работы: 21 год

Алексей Валерьевич Замараев – заведующий неврологическим отделением №2, врач высшей категории, в 2018 году за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд отмечен благодарностью Министерства здравоохранения РФ. Возглавляет отделение, где лечат заболевания периферической нервной системы, остеохондроз позвоночника с его осложнениями; ишемическую болезнь головного мозга; эпилепсию и другие пароксизмальные расстройств сознания; наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы, диагностируют опухоли мозга, поражения нервной системы при соматических заболеваниях. Иванов Михаил Юрьевич 33 Флеболог, сосудистый хирург

Окончил Днепропетровский медицинский институт_

Стаж работы: 37 лет.

Всю свою активную карьеру посвятил сосудистой хирургии. Несмотря на возраст продолжает активно развивать флебологию в Регионе. Самостоятельно обучился работе на УЗИ- аппарате. Первым в Калуге освоил и внедрил лечение варикозной болезни лазером. Участвует в общественной жизни медицинского сообщества. Регулярно выступает на конференциях в Калуге и Москве с научными докладами. Передает свой опыт молодым врачам и активно обучает их операциям. Имеет колоссальную популярность среди пациентов и населения. Камилов Ойбек Адхамович 7 Врач дерматовенеролог. Внимательный и грамотный специалист. Доктор в 4-ом поколении.

Окончил Ташкентский Медицинский Институт.



Специализируется на лечении детей и взрослых.



Все болезни кожи, волос, ногтей.



Владеет методиками:

-дерматоскопии (вид диагностики новообразований кожи);

- радиоволновод лечение;

- лазеротерапия;

- криотерапия;

- хирургическое лечение;

- пирсинг. Кирлинский Лев Давыдович 80 Стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт

Выпускник Пермской Государственной медицинской академии. 1999г.

Стаж работы: 17 лет

Самый узнаваемый доктор в Калуге. Опытный и внимательный, имеющий 17-ий опыт работы в стоматологии. Главный врач двух стоматологических клиник, предоставляющих услуги с высоким качеством. Крекотень Галина Владимировна 17 Лечебное дело, общая врачебная практика.

Окончила Тюменский государственный медицинский институт, 1978 г

Стаж работы: 40 лет

Высококвалифицированный и грамотный специалист, отличающийся доброжелательным и чутким отношением к пациентам. Многолетний опыт безупречной работы, постоянное совершенствование в специальности врача общей практики позволяет сохранять жизни и здоровье пациентов на вверенном ей терапевтическом участке. Имеет самый высокий охват населения по диспансеризации, иммунизации и профилактической работе с целью раннего выявления заболеваний и оказания своевременной медицинской помощи как экстреннным, так и плановым пациентам. Кругликова Ольга Федоровна 41 Врач-онколог.

Образование высшее медицинское.

Стаж работы: 47 лет.

Врач-онколог с многолетним стажем, врач высшей категории, имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации»., известный в Калуге и Калужской области специалист, занимающий проблема онкологических больных, в частности патологией молочный желез. Благодаря диагностике предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях, своевременно назначенной специфической и неспецифической лекарственной терапии и химиотерапии тысячи пациентов смогли сохранить свое здоровье. Профессионал высокого уровня, человек чуткий и внимательный, находящий подход к каждому пациенту, готовый всегда прийти на помощь больным. Лапшина Анжелика Геннадьевна 47 Врач-гинеколог, врач- репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, детский гинеколог

Окончила ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Росздрава»

Стаж работы 18 лет

Анжелика Геннадьевна – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. Придя на прием к ней можно провести комплексное обследование организма, а именно: в случае обнаружении гинекологической проблемы – она назначит лечение и проведет необходимые манипуляции, сделает УЗИ почек, малого таза, молочных желез, щитовидной железы и органов брюшной полости..

И обследование можно провести всего за 1 прием. Мохов Илья Вячеславович 16 Онколог.

Окончил ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия», 2011 г.

Стаж работы: 7 лет.

Мохов Илья Вячеславович является не только врачом, каждый день принимающим 40-50 онкологических пациентов, но и популяризатором здравоохранения - он идейный вдохновитель просветительского проекта «Поговорим», в рамках которого любой человек может в неформальной обстановке получить любую информацию об онкологических заболеваниях из первых уст. Помимо этого, он преподает у студентов КГУ, а также является главным специалистом по паллиативной помощи взрослым - консультирует этих пациентов и в больницах и на дому, организует помощь таким людям от волонтеров-медиков. Нарусова Светлана Михайловна 25 Педиатр.

В 1984 г закончила Ростовский государственный медицинский институт.

Стаж работы: более 30 лет.

Замечательный специалист с многолетним опытом наблюдения и лечения детей с первых дней их жизни. В своей работе она особое внимание уделяет своевременной диагностике и профилактике болезней. Определяя у ребенка предрасположенность к конкретным заболеваниям, врач дает индивидуальные рекомендации по их предупреждению.

Добрый и внимательный человек, легко устанавливает контакт с маленькими пациентами. Новицкая Ирина Алексеевна 80 Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Кандидат медицинских наук.

Окончила II Московский медицинский институт им Н.И.Пирогова.

Стаж работы: 36 лет.

Высококвалифицированный специалист, к работе относится ответственно, выполняет её на высоком профессиональном уровне. Регулярно повышает свою квалификацию, принимает ежегодное участие в медицинских форумах, конференциях, конгрессах на центральных базах. Очень любит свою работу, помогла родиться более чем 500 малышам.

Ирина Алексеевна - весёлая, отзывчивая, сознательная, и всегда готова прийти на помощь каждой пациентке. Пользуется авторитетом среди коллег по работе, уважением среди общественности, жителей города Калуги, области. Панкрашкин Владимир Яковлевич 7 Кардиолог.

В 1975 г. закончил –2-й Московский Государственный медицинский институт.

Стаж работы: 43 года.

Отзыв пациента: «Доктор Панкрашкин В.Я. выше всяких похвал. Все разложил по «полочкам». Очень доволен! Огромное спасибо за профессионализм, внимание! Вы вдохнули в нас новую силу жизни. Москалёв» Перов Валерий Юрьевич 7 Врач-колопроктолог

Окончил Ярославскую Медицинскую академию по специальности лечебное дело

Стаж работы: 34 года

Высокий профессионализм, самоотверженность и преданность своему делу.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.

Умение расположить пациента к себе.

Открытость. Порядочность. Полевая Ольга Валерьевна 22 Акушер-гинеколог.

Окончила Смоленскую Государственную Медицинскую Академию, лечебный факультет по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 1999 гг. проходила интернатуру по акушерству и гинекологии на базе ЦМСЦ №8 ФМБА России, по окончанию которой присвоена квалификация «акушер-гинеколог».

Стаж работы: 20 лет.

Квалифицированный гинеколог-хирург, имеет многолетний опыт работы в стационаре, который в сочетании с отлично развитым клиническим мышлением позволяет правильно диагностировать и лечить болезнь даже в самых нестандартных и сложных случаях. Успешно занимается лапароскопией при различной гинекологической патологии. В совершенстве владеет техникой гинекологических операций.

Ольга Валерьевна постоянно совершенствует свои знания и оперативные навыки, посещая конгрессы, семинары, форумы в ведущих институтах России и зарубежья. Прик Екатерина Михайловна 176 Врач-стоматолог, Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья

Окончила Московский государственный медико-стоматологический университет им.Евдокимова, Первый Московский государственный медицинский университет им.Сеченова

Стаж работы 16 лет

основные направления в работе врача- эстетическая стоматология, детская стоматология, профилактика стоматологических заболеваний. Применяет в работе современные методы лечения, внедряет новейшие технологии, такие как- лечение под дентальным микроскопом, малоинвазивные методики лечения кариеса, компьютерная анестезия и тд.

Врач регулярно повышает профессиональный уровень, участвует в международных конгрессах и симпозиумах по стоматологии. Проходит обучение в России и за рубежом. Садова (Моржова) Елена Николаевна 66 Врач акушер-гинеколог

Окончила Ярославскую Государственную Медицинскую Академию

Стаж работы: 24 года

За годы профессиональной деятельности Елена Николаевна дала возможность многим представительницам прекрасного пола обрести семейное счастье. Большой опыт работы, грамотный подход, а также внимательное и заботливое отношение к пациенткам помогает и сейчас решать проблемы, связанные с бесплодием, воспалительными заболеваниями и различными патологиями у женщин. Регулярно проходит обучение по направлению акушерства и гинекологии, используя новейшие методики в лечении репродуктивной системы. Семянин Николай Викторович 27 Семянин Николай Викторович

Врач-стоматолог

Окончил Смоленский Государственный Медицинский Университет

Стаж работы 8 лет

Приоритетные направления в работе врача- ортопедическая и хирургическая стоматология. Владеет навыками для оказания качественной стоматологической помощь, использует инновационные технологии в работе.

Врач участвует в международных конгрессах и конференциях по стоматологии. Интересуется научной деятельностью.

Умеет наладить добрые, доверительные отношения с пациентом. Синякова Ирина Владимировна 15 Врач терапевт

Окончила Калининский государственный медицинский институт в 1988г.

Стаж работы: 30 лет

Ирина Владимировна замечательный человек. Отзывчивая, добрая и внимательная к каждому пациенту. Опытный врач, с богатым опытом работы, готовая в любой момент помочь каждому заболевшему. И каждый, кто хоть раз попал к ней на прием, говорил ей обязательно «большое спасибо». Таких врачей очень любят, ценят и уважают и всегда стараются записаться к ней на приём в первую очередь. Скугарев Сергей Анатольевич 36 Онколог, хирург.

Закончил ГБОУ ВПО “Смоленская государственная медицинская академия” в 2005 г. по специальности Лечебное дело, сертификат по специальности Онкология действителен до 29.10.2022 г.

Стаж работы: 13 лет

Высококвалифицированный онколог, хирург - гинеколог. Практически ежедневно он выполняет широкий спектр операций, в том числе лапароскопических. Другие регионы зачастую приглашают нашего специалиста для обмена опытом, т.к. Сергей Анатольевич владеет уникальными и самыми современными методиками лечения в области онкологии и гинекологии. В 2017 году Сергей прошел курс обучения по лапароскопической хирургии под руководством лучших европейских специалистов на базе “IRCAD Laparoscopic Training center” во Франции.

Терехов Владимир Васильевич 13 Терапевт, эндокринолог.

Окончил Смоленскую государственную медицинскую академию.

Стаж работы: 37 лет.

заведующий приёмным отделением. Здесь особый ритм: ежедневно десятки больных, обеспокоенные родственники, различные заболевания, зачастую не связанные с профилем больницы. Именно к Владимиру Васильевичу обращаются, почувствовав боли в сердце, головокружение, слабость, недомогание. Сюда же одна за одной машины скорой привозят "тяжёлых" пациентов с подозрением на инсульт и инфаркт. Владимир Васильевич, обладая колоссальным опытом, дорожит каждой минутой, стараясь не только спасти пациенту жизнь, но и максимально сохранить возможности организма. Ткачёва Галина Ивановна 23 Гинеколог-эндокринолог высшей категории.

Высшее образование.

Стаж работы: 39 лет.

Галина Ивановна является высококлассным специалистом, внимательным и чутким человеком, воистину профессионалом - врачом. За свою трудовую деятельность ею оказана гинекологическая помощь огромному количеству женского населения Калужской, Московской, Тульской и других областей, а так же ближнего и дальнего зарубежья. Её знания и опыт помогли многим женщинам познать радость материнства и восстановить своё здоровье. Черепок Вадим Станиславович 25 Главный врач частной клиники, врач общей практики

Окончил Владивостокский государственный медицинский институт в 1993г.

Стаж работы: 24 года

Врач с большой буквы. Обладает по настоящему энциклопедическими знаниями в медицине, полностью соответствует званию - врач общей практики. Может разобраться в самых сложных случаях и поставить правильный диагноз. Постоянно повышает свою квалификацию. Ведет свой сайт в Интернете, стараясь простыми словами объяснить и помочь людям разобраться в сложных медицинских вопросах. Шолохов Владимир Алексеевич 9 Кандидат медицинских наук, невролог, рентгенолог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, терапевт общего профиля

Окончил 2-ой Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И.Пирогова

Стаж работы 16 лет

Это тот врач, который умеет разговаривать не с человеком, а с его телом и выявлять потребности этого самого тела. Вот такой Доктор Шолохов. Он практикует и активно делится своими авторскими методиками, благодаря которым исцелилось множество людей. Что же он лечит? Это мигрени, недержание мочи, бесплодие, заболевания позвоночника и многие другие проблемы.

этот доктор помогает нам слышать и любить свой организм.. и беречь свое здоровье! Щербакова Людмила Александровна 29 Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук

В 1996 году закончила Смоленскую Государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело.

Стаж работы: 22 года.

Своим профессиональным трудом врача-акушера-гинеколога она подарила здоровье и радость материнства тысячам женщин и этим счастлива сама! Когда Людмила Александровна заходит в палату, пациентка всегда видит её добрые слегка прищуренные глаза, неповторимую красивую улыбку, а с ней сочувствие и бесконечное великодушие. «Для успешного лечения, между врачом и пациентом необходимо полное доверие и взаимопонимание», так считает Людмила Александровна. За помощью к ней обращаются не только пациентки из Калужской области, приезжают женщины из других регионов нашей страны, чтобы доверить ей самое ценное – своё здоровье.

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