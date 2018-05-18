«Подвиг Мичурина», или Квартирный мини-огород

Огурцы, помидоры, лук, петрушка, базилик, салаты и цветы с успехом растут не только на заветных 6 сотках, но и в квартире.

— Дачу я ненавидела всю жизнь и продала при первой возможности, — признаётся начинающий огородник Елена БЕСФАМИЛЬНАЯ. — Цветы у меня не растут и даже не стоят в вазе. Я тот человек, у которого погиб кактус. И вдруг меня потянуло к работе на земле-матушке. Сначала захотелось просто украсить балкон, а потом проснулся неподдельный интерес к растениям, появилось желание вырастить их как можно больше. Ставить ёмкости с ними уже просто некуда, а увлечение день ото дня только набирает обороты. Меня поддержали виртуальные друзья в «Фейсбуке», некоторых из них я раньше никогда и не видела: кто-то дал ящики для растений, кто-то поделился рассадой. А ещё мы всей семьёй сходили в специализированный магазин, накупили земли, удобрений, всевозможных семян, посадили и даже форточку закрыли — не дай Боже продует маленьких!

Огород-сад на балконе

— Огород на балконе — дело непростое, прямо скажу. Посеяв четыре ящика разного салата, я забыла подписать, что где растёт. В итоге в двух ящиках задорно «колосится» какой-то салат, его уже сейчас можно есть, но как он называется, не знаю. Вместе с супругом высадили цветы — белые, синие, красные, хотелось, чтобы они напоминали российский триколор. К сожалению, цветы неравномерно поднялись, взошли выборочно, а на два небольших ящика ушло три пакета разных семян.

Пыталась вырастить помидоры из семян, взошли только два. И это при том, что опытный калужский садовод-огородник Людмила Дорофеева прочитала мне целый курс, как выращивать растения. Всё делала по науке, семена проращивала. Сначала расстраивал укроп, который мы подселили к гороху, он напрочь отказывался взойти. Казалось бы, помидоры взошли, а какой-то укроп выделывается! А вот теперь и он поднялся.

Форс-мажор

— Труд домашнего огородника непрост. Кроме своевременного полива и призывов солнечного света непосредственно в то окно, на котором огород, требуется охранять посевы от животных. Днём и ночью охранять надо! Наш кот Матвей — дикое и наглое животное — обкусал завязи огурцов, потоптал и покусал помидор, съел один горошек, а два других, видя это, сами загнулись от ужаса! И ладно бы он это всё съел, а то ведь так, побаловался. Горох выращивали специально для дочери.

Надеюсь, огород-сад на балконе в июле даст первый урожай овощей. Для человека, который никогда не занимался огородом, это очень интересно. В соцсетях я продолжаю вести свой агрономический блог «Подвиг Мичурина».

Зелёное творчество

Мини-сад на своей кухне разбил Андрей МАНКЕВИЧ. К садоводству он относится ответственно: поддерживает световой и температурный режим, осуществляет регулярный полив и подкормку.

Пышная роза

— Я каждый год выращиваю растения, — говорит Андрей. — Ведь цветы и животные поддерживают жизнь в доме. К счастью, моя кошка равнодушна к цветам: не грызёт их и не топчет.

На кухне Андрея подоконник и стол буквально утопают в зелени. На столе — несколько ящиков, каждый из них поделён на секции, в которых растут табак, васильки, щавель, укроп и шпинат. В отдельном горшочке — родиола розовая.

— Это очень полезное, целебное растение, — говорит Андрей.

В народе этот цветок называют «золотой корень», «сибирский женьшень». Родиола способствует восстановлению организма после операций, тяжёлых физических и нервных заболеваний, стресса.

Но взгляд невозможно отвести вовсе не от родио­лы, а от чайной розы, которая пышно цветёт на подоконнике.

— Вырастил её из черенка. Прежде чем посадить розу, я специально сходил к своей бабушке, взял детский ночной горшок. Она прекрасно растёт в нём. А рядом с розой — классические летние цветы бегония и петуния.

У Манкевича много кактусов. Скоро это колючее семейство пополнится новым жильцом, сейчас он готовится к посадке.

— Отросток кактуса ни в коем случае нельзя сажать сразу в землю, его необходимо несколько дней подержать без земли, — поясняет Андрей.

А ещё на подоконнике в горшочке сидит ёлка. Сначала растение давало небольшие отростки, но потом, увы, засохло. Андрей решил сделать вместе с ним акцию: выбросить в канун Нового года, 31 декабря.

Палец в рот не клади

Есть у Андрея растение, которое существует без земли, а все необходимые питательные вещества берёт из воздуха. Это эпифит.

Но, пожалуй, самым интересным для меня стала «венерина мухоловка». Она необычайно популярна у цветоводов во всём мире. Ведь это не только цветок, но и плотоядный хищник. Своими розетками растение уничтожает и переваривает мошек. Наблюдать за процессом ловли насекомого, безусловно, увлекательно. А вот ухаживать за такой яркой экзотикой довольно трудоёмко. Тропическая хищница любит тепло, свет и влагу. Андрею пришлось установить над цветком подсветку и фитолампу, которая работает круг­лые сутки.

— Каждая розетка срабатывает всего три раза, а потом отмирает, на её месте появляется новая, — объясняет Андрей.

В кухонном зелёном общежитии каждое растение на счету, для всех стараются создать максимально комфортные условия.

— Помещение проветривается днём, окна полностью закрываются на ночь, а иногда приходится включать обогреватель.

На подоконнике Елены «колосится» салат.

На огурцах появились завязи.

А эти томаты передали виртуальные друзья.

Выживший после атаки кота горох.

Из собственноручно посаженных семян томатов взошли только два.

«Венерина мухоловка» — капризное растение.

Зеленеет рассада.

Петуния.

Кухонный огород Андрея Манкевича.

Эта статья была опубликована в №20 газеты Калужский перекресток от 16.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.