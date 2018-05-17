Сексуальным просвещением калужских подростков занялись сектанты?

Поводом для написания этой статьи послужила довольно безобидная, на первый взгляд, публикация, размещённая в первых числах мая в социальных сетях калужанкой Еленой Бакаевой. Автор восторженно рассказывает о старте проекта «Нравственная революция, или Вся правда о чистоте добрачных отношений», организатором которого выступила Автономная некоммерческая организация «Новое поколение». Первыми его участниками стали студенты Калужского педагогического колледжа.



Диктат невинности и целомудрия

Признаться, статья насторожила сразу, хотя во главу угла организаторы проекта ставят действительно важную тему: какими серьёзными последствиями для подростков может быть чревата ранняя сексуальная жизнь. Это и риск подцепить заболевания, передающиеся половым путём, и незапланированная беременность, которая нередко заканчивается абортом и бесплодием, и связанный с этим душевный стресс.



В этой части вопросов к проекту нет. Их вызывают предлагаемые, так сказать, методы «профилактики». Например, известный психолог Людмила Петрановская считает, что запрещать подростку вступать в сексуальные отношения бессмысленно, но важно объяснить, что: а) он должен думать о своей безопасности и безопасности своего партнёра; б) никто не имеет права навязывать ему секс, распоряжаться его сексуальностью и его телом.

«Очень важно, чтобы интимные отношения зарождались в той ситуации, когда подросток действительно этого хочет, - пишет Петрановская. – Чтобы это было не через насилие и унижение».

У авторов проекта «Нравственная революция» иное видение. Они считают, что всех вышеперечисленных проблем можно избежать, если парень или девушка просто полностью откажутся от сексуальной жизни до вступления в брак. Этот стандарт преподносится как пример высоконравственных, «правильных» отношений.

Когда-то наше общество уже проходило этот этап. Как показывает практика, подростки с лёгкостью обходят «диктат невинности и целомудрия». В советские времена на эту тему хороший фильм сняли, «Школьный вальс» называется. «Нравственным революционерам» стоило бы его пересмотреть.



Встречу на тему нравственности и «добрачной чистоты» со студентами педагогического колледжа проводила Светлана И. – пастор одной из религиозных организаций. Платье с надписью «Ангел» вряд ли было выбрано ею для этого мероприятия случайно.



Информационный шантаж

Статья вызвала в соцсетях бурную дискуссию. Одна моя подруга, мама 16-летней школьницы, а по совместительству ещё и психолог, считает, что налицо незавуалированный информационный шантаж.

– Я бы провела такую аналогию. Все знают, что ожирение – это плохо, что это угроза здоровью. Допустим, путём исследований установлено, что большая часть людей, страдающих ожирением, питаются в ресторанах быстрого питания. Исходя из этого делается вывод: подобные точки общепита – зло, поэтому давайте их снесём. Странный метод решения проблемы, не правда ли? Так и здесь. Важные темы, которые с подростками действительно нужно обсуждать, представлены однобоко. И лично у меня это сразу вызывает сомнения.

Мою подругу смутил ещё один момент. Финальным блоком проекта является постановка силами подростков и волонтёров некоего музыкального спектакля «Кольцо завета». Подруга погуглила в Интернете, что это такое, и была, мягко говоря, шокирована.

- Это совсем не о том, как важно себя беречь до брака! Приведу всего одну цитату, чтобы было понятно: «Наша цель – освободить сознание инициируемого ученика от условностей, барьеров, генетических и реинкарнационных ограничений и вернуть его к той безвременной схеме работы, при которой невозможна болезнь…» В общем, я бы не хотела, чтобы о нравственности моему ребёнку рассказывали эти люди.

Нравственность за миллион

Дальше ещё интереснее. Известный в Калуге общественный деятель Сергей Фадеев провёл небольшое расследование и выяснил, что соучредителями АНО «Новое поколение» являются пасторы незаконно действующей церкви «Новое поколение» Светлана И. и её супруг Дмитрий И. К слову Светлана заявлена как один из авторов «Нравственной революции». Беседу со студентами колледжа проводила именно она.

Но и это ещё не всё! Сергей Фадеев также выяснил, что АНО «Новое поколение» проповедует свои «нравственные» ценности не просто так, а в надежде получить солидный президентский грант в размере почти полумиллиона рублей. Общую же сумму расходов на реализацию проекта его авторы оценили ни много ни мало в 1 млн. 210 тыс. рублей! Видимо, борьба за нравственность – занятие не из дешёвых.



Просто классный час?

На прошлой неделе мы сделали официальный запрос в министерство образования и науки региона с просьбой пояснить, на каком таком основании члены религиозной организации апробируют свой проект на калужских подростках. В ответ получили письмо, в котором сказано, что это был всего лишь классный час и что провести его предложила Светлана. Дело в том, что на 1-м курсе колледжа учится её падчерица. Отношения между парнями и девушками складываются непросто, они часто конфликтуют. Вот Светлана и вызвалась помочь решить возникшие проблемы.

«Проект «Нравственная революция» на классном часе не представлялся», - говорится в министерском письме.

Сейчас можно только гадать: то ли это АНО «Новое поколение» преподнесло разовую встречу как часть большого проекта, дабы получить грант, то ли руководство колледжа всё-таки знало о «Нравственной революции», но, испугавшись возникшей шумихи, дало задний ход. В любом случае ситуация выглядит, мягко говоря, некрасиво, а её заложниками стали подростки.

P.S.

После нашего запроса в министерство «нравственные революционеры» удалили практически со всех интернет-ресурсов публикации с упоминанием своего проекта. Заявка на президентский грант тоже исчезла. Однако по крайней мере в одном эти товарищи абсолютно правы: родители действительно очень неохотно разговаривают со своими детьми о сексуальной стороне их жизни. Можно, конечно, и дальше делать вид, что её нет, но помните: пока вы молчите «об этом», обязательно найдутся те, кто «просветит» вашего ребёнка вместо вас. Только далеко не факт, что эти знания пойдут ему на пользу.

Эта статья опубликована в № 20 газеты «Калужский перекрёсток», который вышел в свет в среду, 17 мая. Номер доступен для просмотра и скачивания в электронном архиве газеты.

Эта статья была опубликована в №20 газеты Калужский перекресток от 16.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.