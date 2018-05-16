«Мишин Джем»: в Калуге пройдёт концерт в помощь годовалому малышу

В пятницу, 18 мая, в 18:00 в сквере за кинотеатром «Центральный» пройдет благотворительный концерт «Мишин Джем». Все собранные средства будут направлены в помощь годовалому калужанину Михаилу Шерстюку.

Поражение мозга, центральной нервной системы, тетрапарез - снижение двигательной активности, эпилепсия - только некоторые диагнозы, с которыми Мише приходится бороться ежедневно. Постоянные реабилитации, лечение у остеопата, курсы АВМ, иглоукалывание, массаж и диагностика состояния дают результаты. При этом ежемесячно на реабилитацию мальчика требуется около 80 тысяч рублей.

Программа концерта:

18:00-18:40. Часть I. Для наших малышей.

19:00-22:00. Часть II. Вечер по-взрослому

Во время концерта на площадке будет работать детская мастерская «Волшебный лес».