Главврач увольняется из калужской «Скорой помощи»

Главврач «Скорой помощи» в Калуге Константин КОНДРАШОВ решил оставить свой пост. Об этом во вторник, 15 мая, нам сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В минздраве рассказали, что он увольняется по собственному желанию. Новый главврач приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшее время.

С чем связан уход Кондрашова из «Скорой», не уточняется. Связаться с самим Константином Кондрашовым пока не удалось, его телефон недоступен.

Напомним, что Кондрашов стал главврачом Калужской станции скорой медицинской помощи в 2013 году.

С его назначением были связаны планы министерства переселить службу «Скорой помощи» из старого здания на Кирова в новое - более современное и просторное. Но этого не произошло до сих пор.