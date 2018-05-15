Городской голова возмущён подвыпившими калужанами у «шарика»

В понедельник, 14 мая, на планёрке в горуправе городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ обратился к главному полицейскому Калуги Станиславу ОРЕХОВУ.
- У меня просьба, у нас сейчас уже активный летний период начинается, несмотря на весну. Люди гуляют, выходят на улицы. Особенно популярен у нас объект рядом с «шариком», так называемым. Попрошу вас, по возможности, особенно в темное время суток, пока люди не расходятся, там усилить охранные мероприятия. Может, дополнительный наряд отправить. Потому что много негативных там бывает событий, вы лучше меня знаете. Чтобы там, по возможности, был порядок. Люди и спиртные напитки распивают, рядом там магазин находится, который, по предварительным данным, работает вроде как кафе, но на вынос продают пиво. Контрольные закупки провести соответствующие, предотвратить продажу в неположенное время алкоголя.
Начальник УМВД по Калуге Станислав Орехов сообщил, что в этом году происшествий у памятника 600-летию Калуги не было. При этом добавил, что в этом месте действительно любят бывать горожане с детьми, а также асоциальные элементы. Летом наряды полиции будут патрулировать не только площадку у «шарика», но и все популярные городские места отдыха.
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