Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдёт с 14 по 20 мая.
Спешите обследоваться на ВИЧ-инфекцию! Бесплатно, анонимно, быстро (результат - через 15 мин, консультация врача).
Ждем Вас по адресам:
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Дата акции
|Точки забора крови
|Адрес
|Время акции
|14 мая
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Сквер у ЖД вокзала Калуга-1
|Вокзальная площадь
|14.00-16.00
|15 мая
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Площадка у кинотеатра «Центральный»
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Кирова, д.31
|14.00-16.00
|16 мая
|
СПИД-центр
|Степана Разина, д.1
|14.00-16.00
|17 мая
|
Торговый центр «Торговый квартал» (около спортмастера)
|Московская, д.338
|14.00-16.00
|18 мая
|
Торговый центр «Торговый квартал»
|Московская, д.338
|14.00-16.00
В соответствии с законодательством, тестирование на ВИЧ проводится в добровольном порядке.
Зачем обследоваться на ВИЧ-инфекцию?
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На Всероссийской неделе СТОП ВИЧ/СПИД в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, на предприятиях и в школах области состоятся лекции, презентации, открытые уроки, массовые акции «ВИЧ/СПИД - касается даже тех, кого не касается!», кинолектории «Узнай все о ВИЧ-инфекции», в поликлиниках можно каждому пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.
В Калужской областной научной библиотеки им. В.Г.Белинского можно будет ознакомиться с выставкой тематической литературы по ВИЧ/СПИД (отдел экологии и медицины, Луначарского, 6а).
Справка
В Калужской области ВИЧ-инфекция продолжает активно распространяться. На 01.01.2018 года зарегистрировано 3130 случаев, из них 300 - выявлены в 2017 году (рост на 10% по сравнению с 2016 годом), заражение ВИЧ произошло у 63% граждан при половых контактах, каждый четвертый был инфицирован ВИЧ при употреблении наркотиков.
ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах области.
Все больше происходит заражение ВИЧ граждан в возрасте от 30 до 50 лет и старше (в 2017 году – почти 80%). Подобная тенденция наблюдается с 2011 года. Лиц от 40 лет и старше считают группой риска по ВИЧ-инфекции. Именно у них болезнь чаще всего выявляется на поздних стадиях, поэтому в этой возрастной группе самый высокий уровень смертности (до 50% выявленных случаев).
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
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