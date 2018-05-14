14.05.2018 09:28 464

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдёт с 14 по 20 мая.

Спешите обследоваться на ВИЧ-инфекцию! Бесплатно, анонимно, быстро (результат - через 15 мин, консультация врача).

Ждем Вас по адресам:

Дата акции Точки забора крови Адрес Время акции 14 мая Сквер у ЖД вокзала Калуга-1 Вокзальная площадь 14.00-16.00 15 мая Площадка у кинотеатра «Центральный» Кирова, д.31 14.00-16.00 16 мая СПИД-центр Степана Разина, д.1 14.00-16.00 17 мая Торговый центр «Торговый квартал» (около спортмастера) Московская, д.338 14.00-16.00 18 мая Торговый центр «Торговый квартал» Московская, д.338 14.00-16.00

В соответствии с законодательством, тестирование на ВИЧ проводится в добровольном порядке.

Зачем обследоваться на ВИЧ-инфекцию?

По внешнему виду нельзя узнать есть ВИЧ у человека или нет.

Только анализ крови показывает наличие ВИЧ в организме.

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволит раньше начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье!

На Всероссийской неделе СТОП ВИЧ/СПИД в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, на предприятиях и в школах области состоятся лекции, презентации, открытые уроки, массовые акции «ВИЧ/СПИД - касается даже тех, кого не касается!», кинолектории «Узнай все о ВИЧ-инфекции», в поликлиниках можно каждому пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.

В Калужской областной научной библиотеки им. В.Г.Белинского можно будет ознакомиться с выставкой тематической литературы по ВИЧ/СПИД (отдел экологии и медицины, Луначарского, 6а).

Справка

В Калужской области ВИЧ-инфекция продолжает активно распространяться. На 01.01.2018 года зарегистрировано 3130 случаев, из них 300 - выявлены в 2017 году (рост на 10% по сравнению с 2016 годом), заражение ВИЧ произошло у 63% граждан при половых контактах, каждый четвертый был инфицирован ВИЧ при употреблении наркотиков.

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах области.

Все больше происходит заражение ВИЧ граждан в возрасте от 30 до 50 лет и старше (в 2017 году – почти 80%). Подобная тенденция наблюдается с 2011 года. Лиц от 40 лет и старше считают группой риска по ВИЧ-инфекции. Именно у них болезнь чаще всего выявляется на поздних стадиях, поэтому в этой возрастной группе самый высокий уровень смертности (до 50% выявленных случаев).

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».