Он нам не царь: на митинге в Калуге произошли задержания

В субботу, 5 мая, около 14:00 молодежь Калуги вышла на несанкционированный митинг в сквере Воронина. По неофициальной информации, в акции приняли участие около 100 человек, 15 из них задержаны.

Участники митинга ничего не выкрикивали, просто держали в руках флаги России. Подобные несанкционированные акции под лозунгом «Он нам не царь» в канун инаугурации Владимира Путина прошли по всей стране.

Напомним, что Владимир Путин в четвертый раз произнесет присягу при вступлении в должность президента.

В пресс-службе УМВД по Калуге официалную информацию о количестве арестованных и числе участников нам обещали сообщить позже.

Фото: Даниил Колесов.