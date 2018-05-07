Он нам не царь: на митинге в Калуге произошли задержания

В субботу, 5 мая, около 14:00 молодежь Калуги вышла на несанкционированный митинг в сквере Воронина. По неофициальной информации, в акции приняли участие около 100 человек, 15 из них задержаны.
Участники митинга ничего не выкрикивали, просто держали в руках флаги России. Подобные несанкционированные акции под лозунгом «Он нам не царь» в канун инаугурации Владимира Путина прошли по всей стране.
Напомним, что Владимир Путин в четвертый раз произнесет присягу при вступлении в должность президента.
В пресс-службе УМВД по Калуге официалную информацию о количестве арестованных и числе участников нам обещали сообщить позже.
Фото: Даниил Колесов.
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