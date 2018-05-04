УФСИН провёл смотр на Театральной площади

04.05.2018 14:10 798

4 мая на Театральной площади в Калуге прошёл 4-й ежегодный смотр строя и песни личного состава подразделений уголовно-исполнительной системы Калужской области.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, руководство правоохранительных органов, представители общественных и ветеранских организаций.

В настоящее время в подразделениях уголовно-исполнительной системы трудятся около 2000 работников, на строевом смотре были представлены все отделы и службы УФСИН.

Сотрудники прошли торжественным маршем под строевые песни, молодые сотрудниками УФСИН принесли присягу.

Бойцы отряда специального назначения «Гром», воспитанники подросткового военно-патриотического отряда «Витязь» и специалисты-кинологи провели показательные выступления.

– Сотрудники службы исполнения наказаний обеспечивают надлежащее функционирование исправительных учреждений, поддерживают общественный порядок на территории Калуги и области, сотрудники отряда «Гром» принимают активное участие в проведении контртеррористических операций, – отметил Александр ИВАНОВ, – на состоявшемся сегодня смотре сотрудники УФСИН продемонстрировали высокие профессиональные качества. От имени депутатов Городской Думы хочу поблагодарить всех сотрудников за их нелёгкую службу и пожелать им крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов и достижений.

По итогам смотра первое место заняли сотрудники Федерального казённого учреждения Исправительная колония №3, они получили переходящий кубок и диплом первой степени.