Весна будет яркой

Дизайнер Валентина ВЛАСОВА работает в стиле «крейзи вул», а её коллекция называется «Театр». Но в ней есть один секрет… — Свою коллекцию я назвала «Театр», потому что женщина в один день может быть взбалмошной, дерзкой и надеть шляпку с пером, на другой день — выбрать стильный берет, на третий — стать серьёзной, выбрав элегантную классику. Это театр… женщины, — объяснила Валентина.