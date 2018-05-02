Весна будет яркой

Техники, которые использовали дизайнеры, совершенно разные: валяние, ручное и машинное вязание, нунофелтинг, фриформ (свободная форма), крейзи вул (сумасшедшая нитка), ткачество… Коллекции весенние, иногда — винтажные, а иные на грани фантазии и моды. Дизайнеры использовали актуальные тренды: объёмные юбки, 3D-цветы, ассиметрию, яркие цвета, сочетание лёгких, воздушных и более тяжёлых, тёплых материалов.
Открыла показ творческая студия «Ланафелт».
|— Наша коллекция из войлока называется «Посвящение женщине», — говорит Лидия УТЕНКОВА. — Это прет-а-порте — вещи на каждый день, и все участники студии их носят. Вещи красивые, приятные. Летом в них прохладно, а зимой тепло.
|Дизайнер Лариса БИЛИМЕНКО с детства занимается вязанием, владеет самыми разными техниками: валянием, вязанием, крейзи вул, ткачеством…
— У меня есть простенький ткацкий станок, и я за ним работаю. Пока в коллекции только две тканые вещи — юбка и шапочка, — говорит Лариса. — Коллекция весенняя, но тёплая, как раз на апрельскую погоду, когда ещё прохладно. Называется она «Как прекрасен этот мир». Я очень люблю цветы и стараюсь использовать их в качестве отделки. А в следующей коллекции хочу попробовать сделать комбинированные вещи, сочетая «крейзи» и валяние.
|Дизайнер Валентина ВЛАСОВА работает в стиле «крейзи вул», а её коллекция называется «Театр». Но в ней есть один секрет…
— Свою коллекцию я назвала «Театр», потому что женщина в один день может быть взбалмошной, дерзкой и надеть шляпку с пером, на другой день — выбрать стильный берет, на третий — стать серьёзной, выбрав элегантную классику. Это театр… женщины, — объяснила Валентина.
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Сочетания разных фактур, насыщенный декор и скромные линии… Войлок в коллекции Татьяны БИРЮКОВОЙ «В поиске» разный: плотный и лёгкий, гладкий и фактурный…
— Мне хотелось объёмов, разнообразных силуэтов, интересных деталей и изысканных отделок, — рассказывает Татьяна. — Я использовала шерсть мериносов, натуральный шёлк, декоративные волокна, пряжу и овечий флис. Старалась, чтобы с технической стороны всё было правильно, чтобы вещи было удобно носить.
Наряд из коллекции Татьяны Бирюковой «В поиске».
«Крейзи вул» Валентины Власовой.
Нежный образ для весны от студии «Ланафелт».
Вечерний вариант (студия «Ланафелт»).
Необычное сочетание от дизайнера Татьяны Бирюковой.
Лёгкая романтика (студия «Ланафелт»).
Пальто из коллекции Ларисы Билименко.
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