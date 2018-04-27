Калужан приглашают помочь воспитанникам попасть на море

Благотворительный аукцион на днях стартовал в Калуге. На продажу выставлены поделки воспитанников детского дома-интерната в Полотняном Заводе. Все средства, вырученные с продажи поделок, пойдут на оплату поездки детишек на море.
- Уже девятый год сотрудники ДДИ передают нам маленькие шедевры, изделия из бисера, сделанные руками детей с огромной любовью и старанием, - рассказали организаторы. - И для того, чтобы дети поверили в себя, а взрослые с интересом и по-доброму взглянули на особенных людей, мы реализуем детские работы с помощью интернет-аукциона изделий из бисера. Традиционно, вырученные от продажи изделий средства удваиваются и направляются на организацию поездки детей к морю. Дети очень ждут это событие, и благодаря участникам аукциона детская мечта отправиться на море сбывается.
Чтобы принять участие в акции и приобрести детские поделки, надо перейти по ссылке интернет-аукцион «Красота детской души», выбрать понравившуюся поделку и предложить за нее свою цену, которая должна быть выше уже назначенной.
Отметим, что многие из воспитанников Полотняно-Заводского детского дома-интерната имеют серьезные проблемы со здоровьем. Больше половины - это дети, от которых отказались родители.
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