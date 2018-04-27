Выйти из небытия: полицейские подняли из болота военный самолёт

Фрагменты подбитого самолёта обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района. Они сообщили поисковикам, что видели торчащие из болота фрагменты авиационных пушек.
- На протяжении нескольких дней полицейские из поисковых отрядов жили в лесу и осуществляли раскопки в болотистой местности, - сообщает 27 апреля пресс-служба УМВД по Калужской области. - Перед ними стояла непростая задача: чтобы поднять самолет, им пришлось с помощью специальных приспособлений откачивать воду, и только после этого приступить к раскопкам.
Через два дня затонувший самолет марки ЛА-5 был поднят, а на его борту обнаружен погибший в бою летчик. Благодаря жетону с личным номером, который был найден при нём, удалось установить личность.
Летчик все эти годы числился в списках пропавших без вести. Сейчас поисковики планируют найти его родственников.
- На этом поисковая деятельность отряда не закончена. В настоящее время поисковики работают на высоте 269.8 метров, больше известной как Зайцева гора. Именно здесь ведутся раскопки танков, и уже есть первые результаты - найдены некоторые фрагменты боевой техники, - добавляют полицейские.
|
Депутаты выбрали Городского Голову тайным голосованием 27.04.2018 10:35
Должник-бизнесмен расплатился скотиной 27.04.2018 08:38
Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер 26.04.2018 20:00
Приступ патриотизма засчитан: подросток-полоскун избежал наказания 26.04.2018 15:58
Калужские фонтаны включат 28 апреля 26.04.2018 11:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: