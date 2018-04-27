Выйти из небытия: полицейские подняли из болота военный самолёт

Фрагменты подбитого самолёта обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района. Они сообщили поисковикам, что видели торчащие из болота фрагменты авиационных пушек.

- На протяжении нескольких дней полицейские из поисковых отрядов жили в лесу и осуществляли раскопки в болотистой местности, - сообщает 27 апреля пресс-служба УМВД по Калужской области. - Перед ними стояла непростая задача: чтобы поднять самолет, им пришлось с помощью специальных приспособлений откачивать воду, и только после этого приступить к раскопкам.

Через два дня затонувший самолет марки ЛА-5 был поднят, а на его борту обнаружен погибший в бою летчик. Благодаря жетону с личным номером, который был найден при нём, удалось установить личность.

Летчик все эти годы числился в списках пропавших без вести. Сейчас поисковики планируют найти его родственников.

- На этом поисковая деятельность отряда не закончена. В настоящее время поисковики работают на высоте 269.8 метров, больше известной как Зайцева гора. Именно здесь ведутся раскопки танков, и уже есть первые результаты - найдены некоторые фрагменты боевой техники, - добавляют полицейские.