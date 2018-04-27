Должник-бизнесмен расплатился скотиной

В Калужской области предприниматель погасил задолженность - около 400 тысяч рублей. Деньги по решению суда он обязан был заплатить сельскохозяйственному производственному кооперативу.

- Поскольку срок для добровольного погашения долга истек, судебными приставами был осуществлен выезд в Перемышльский район Калужской области на место, где осуществляется хозяйственная деятельность предпринимателя-должника с целью наложения ареста на его имущество в пределах суммы долга, - сообщает 27 апреля пресс-служба УФССП по Калужской области.

При этом присутствовал представитель сельхозкооператива. В результате с должником пошли на мировую, заключив соглашение о передаче части поголовья скота в счёт долга. Скотина в тот же день была передана кооперативу.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.