Должник-бизнесмен расплатился скотиной

В Калужской области предприниматель погасил задолженность - около 400 тысяч рублей. Деньги по решению суда он обязан был заплатить сельскохозяйственному производственному кооперативу.
- Поскольку срок для добровольного погашения долга истек, судебными приставами был осуществлен выезд в Перемышльский район Калужской области на место, где осуществляется хозяйственная деятельность предпринимателя-должника с целью наложения ареста на его имущество в пределах суммы долга, - сообщает 27 апреля пресс-служба УФССП по Калужской области.
При этом присутствовал представитель сельхозкооператива. В результате с должником пошли на мировую, заключив соглашение о передаче части поголовья скота в счёт долга. Скотина в тот же день была передана кооперативу.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
|
Депутаты выбрали Городского Голову тайным голосованием 27.04.2018 10:35
Выйти из небытия: полицейские подняли из болота военный самолёт 27.04.2018 09:20
Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер 26.04.2018 20:00
Приступ патриотизма засчитан: подросток-полоскун избежал наказания 26.04.2018 15:58
Калужские фонтаны включат 28 апреля 26.04.2018 11:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: