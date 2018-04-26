Калужские фонтаны включат 28 апреля

Вечером в субботу, 28 апреля, в Калуге запланирован торжественный запуск фонтанов. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы.

В каком именно месте пройдёт мероприятие, пока не сообщается. В прошлом году подобный праздник состоялся на площади Победы.