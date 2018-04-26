Калужские фонтаны включат 28 апреля

Вечером в субботу, 28 апреля, в Калуге запланирован торжественный запуск фонтанов. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы.
В каком именно месте пройдёт мероприятие, пока не сообщается. В прошлом году подобный праздник состоялся на площади Победы.
|
Приступ патриотизма засчитан: подросток-полоскун избежал наказания 26.04.2018 15:58
Всем желающим бесплатно дадут мороженку 26.04.2018 10:40
Картина дня: исчезнувшая дорога и маскировка к мундиалю 25.04.2018 20:00
Кадровый форум начал работу в Калуге 25.04.2018 16:21
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: