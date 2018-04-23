Людиновцы боятся электронной подписи: за них возьмётся церковь

В понедельник, 23 апреля, на заседании областного правительства выяснилось, что жители региона неактивно пользуются электронными услугами. Так, в Людиновском районе с начала года нет ни одного случая регистрации прав собственности в электронном виде.

- Я не понимаю, - удивлялся губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Ну, хорошо, ладно в Барятинском районе тянут, допустим, никак не раскачаются, а у нас Даниил Михайлович ( глава администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Даниил Аганичев. – Прим. автора) вообще в министерстве экономического развития работу возглавлял в своё время. Что там такого вам помешало, почему ни одного случая регистрации этой услуги в электроном виде?

- Чтобы провести эту регистрацию, необходима электронная подпись у всех этих жителей, и местные жители не хотят эту подпись получать, - признался Аганичев. - Очень маленькая доля тех, кто может воспользоваться этой услугой.

- Ничего убедительного из того, о чём вы говорите, я не слышал, - ответил на это Артамонов. - Владыка у вас один - Песоченский и Людиновский (архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. – Прим. автора), поэтому отношение к получению электронной подписи у вас должно быть одинаковое. Если что-то там есть, как говорится, предрассудки какие-то, вы повстречайтесь с владыкой Максимилианом, он поработает с вашим населением. Людиново должно быть всегда на переднем краю! Ну что же это такое! Такой районище!

Глава региона также отчитал главу Думиничского района. Он призвал активнее работать и того.