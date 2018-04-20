Калужские волонтёры собирают игрушки в помощь тяжелобольным детям

21 и 22 апреля в Калуге пройдёт благотворительный беспроигрышный розыгрыш «Игра случая». Все вырученные средства будут направлены в помощь тяжелобольным детям - Вике Баженовой и Серёже Филатову.
- Нам в ближайшее время очень нужны игрушки (мягкие, глиняные, деревянные, резиновые - любые) для розыгрыша, - сообщает в пятницу, 20 апреля, благотворительная организация «Новый день». - Также вы можете с детьми сделать поделки или изделия ручной работы для этих целей. Маленьким детям очень нравится осознавать, что они своим трудом помогли кому-то. А доброе сердце надо воспитывать с детства.
Вике Баженовой нужно приобрести облегчённую кресло-коляску Panthera Bambino. У девочки неизлечимый диагноз – спинальная мышечная атрофия 2 типа, такая коляска поможет ей перемещаться самостоятельно и не зависеть постоянно от помощи взрослых.
Серёже Филатову нужен автоматический дефибриллятор. У мальчика врождённый порок сердца, и аппарат, способный завести остановившееся сердце, поможет ему дождаться операции.
Игрушки можно принести в пункты приема:
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