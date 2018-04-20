Калужанам покажут мистические улицы и особняки старого города

В субботу, 21 апреля, в 20:00 начнётся экскурсия «Мистические улицы и особняки старой Калуги».

Краевед и журналист Агентства «Комсомольская правда-Калуга» Алексей УРУСОВ предлагает калужанам заглянуть в «тёмные» уголки родного города. Он расскажет о мистических совпадениях, историях убийств и призраках. Бесплатная экскурсия пройдёт по улицам Воскресенской, Дарвина и закончится в Пушкинском скверике у Березуйского оврага.

Количество участников ограничено. Запись ведётся по телефону: +79005720135.