В Калуге открылся пункт гуманитарной помощи

В Калуге на цокольном этаже храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) открылся епархиальный пункт гуманитарной помощи «Милосердный самарянин».

Помощь оказывают беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям вынужденных переселенцев, родителям, воспитывающим детей без супруга, многодетным и малоимущим.

Оборудование склада велось за счет средств гранта, выданного Отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Нуждающимся выдают продукты первой необходимости, одежду и обувь. К сбору продуктов и вещей подключились предприниматели и горожане. Люди приносят мягкие игрушки, книги, исправную бытовую технику, бытовую химию и даже лекарства, естественно, непросроченные.

- Практика показывает, что такая простая поддержка людей, поможет им выйти из трудной жизненной ситуации, - считают в калужском Епархиальном управлении.

Подробную информацию о работе пункта выдачи можно получить с 9:00 до 17:00 по телефону «горячей линии»: +79588639028.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.