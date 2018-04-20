Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Пятница, 20 апреля
$ 61.55 0.41
76.09 0.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калуге открылся пункт гуманитарной помощи

20.04.2018 12:05 0 1989 Елена Французова
В Калуге открылся пункт гуманитарной помощи

В Калуге на цокольном этаже храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) открылся епархиальный пункт гуманитарной помощи «Милосердный самарянин».

Помощь оказывают беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям вынужденных переселенцев, родителям, воспитывающим детей без супруга, многодетным и малоимущим.

Оборудование склада велось за счет средств гранта, выданного Отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Нуждающимся выдают продукты первой необходимости, одежду и обувь. К сбору продуктов и вещей подключились предприниматели и горожане. Люди приносят мягкие игрушки, книги, исправную бытовую технику, бытовую химию и даже лекарства, естественно, непросроченные.

- Практика показывает, что такая простая поддержка людей, поможет им выйти из трудной жизненной ситуации, - считают в калужском Епархиальном управлении.

Подробную информацию о работе пункта выдачи можно получить с 9:00 до 17:00 по телефону «горячей линии»: +79588639028.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Доллар растет - турист попрет: глава Заксобрания рассказал о плюсах ослабления рубля 20.04.2018 14:50

«Будущее можно создать»: каким видит развитие Калуги конкурент Разумовского 20.04.2018 11:26

Нужны ли калужанкам бэби-боксы 20.04.2018 10:18

«Мы ломаем памятник архитектуры – и что вы нам сделаете?» 20.04.2018 08:58

Доска почёта в Калуге оказалась бесхозной 20.04.2018 08:44


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 20 апреля, 18:00
Калужская студенческая весна - 2018
Областной Молодежный центр
пт 20 апреля, 18:30
Библионочь 2018
Калуга
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль"Феникс 2018"
Городской Досуговый центр
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 20 апреля, 18:00
Цирк-Шапито
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 21 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
вс 22 апреля, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 22 апреля, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

пт 20 апреля, 21:00
ЯйцЫ Fаберже
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 апреля, 17:00
Органный концерт
Информационно-образовательный и выставочный центр
сб 21 апреля, 19:00
"Виолончель. Магия тенора"
Филармония
сб 21 апреля, 20:00
Николай Маню
Калуга

Кино

Тихое место
Гоголь. Вий
Тренер
Славные пташки
Новости компаний

Сотрудникам «Калугаэнерго» вручены дипломы Смоленского филиала МЭИ

«МегаФон» расширил сеть 4G+ в Калужском регионе

Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» - новое слово в электронном документообороте

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Remospro.ru – бесплатный портал для продавцов и покупателей недвижимости

Покупка дисков в интернете: как подобрать за минуту и купить дешевле всего

Займы на карту Кукуруза: преимущества и особенности получения

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.