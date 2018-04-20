В Калуге открылся пункт гуманитарной помощи

В Калуге на цокольном этаже храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) открылся епархиальный пункт гуманитарной помощи «Милосердный самарянин».
Помощь оказывают беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям вынужденных переселенцев, родителям, воспитывающим детей без супруга, многодетным и малоимущим.
Оборудование склада велось за счет средств гранта, выданного Отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
Нуждающимся выдают продукты первой необходимости, одежду и обувь. К сбору продуктов и вещей подключились предприниматели и горожане. Люди приносят мягкие игрушки, книги, исправную бытовую технику, бытовую химию и даже лекарства, естественно, непросроченные.
- Практика показывает, что такая простая поддержка людей, поможет им выйти из трудной жизненной ситуации, - считают в калужском Епархиальном управлении.
Подробную информацию о работе пункта выдачи можно получить с 9:00 до 17:00 по телефону «горячей линии»: +79588639028.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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