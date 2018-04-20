«Мы ломаем памятник архитектуры – и что вы нам сделаете?»

Дом Билибиных на улице Кутузова, 19, сейчас выглядит, как после жестокой бомбёжки. В годы Великой Отечественной войны он, действительно, едва не был разрушен: осенью 1941 года в здание попала немецкая авиабомба, в торце образовалась пробоина. Но тогда его всё же удалось сохранить. То, что не смогла сделать война, через 77 лет за неё довершил владелец здания.

Пустили с молотка

До 2015 года Дом Билибиных, получивший в 60-е охранный статус как выявленный объект культурного наследия, был жилым. Три года назад его расселили. В городском бюджете не нашлось средств не только на реставрацию памятника, но даже на его консервацию. Вскоре после расселения дом превратился в пристанище алкашей и бомжей.

Краеведы не раз обращались к чиновникам с просьбой законсервировать здание, опасаясь, что рано или поздно его подожгут. И однажды Дом Билибиных действительно вспыхнул.

Случилось это в июле 2017 года. Через три месяца депутаты городской Думы приняли решение о продаже здания. Они уверяли, что это единственный способ спасти архитектурный памятник от дальнейшего разрушения.

На открытом аукционе, состоявшемся в конце декабря, здание приобрёл почти за 10 млн. рублей калужский предприниматель Сергей ДЕНИСОВ. Муниципальные чиновники, комментируя результаты торгов, уверяли, что это «реальный инвестор, который будет вкладывать средства в реконструкцию и придаст объекту культурного наследия новую жизнь». На тот момент никто даже предположить не мог, что город, продав Дом Билибиных, фактически подписал ему смертный приговор.

«Всё под контролем»

Активные строительные работы на Кутузова, 19, начались в марте. По неофициальной информации, после реставрации здания там планируется разместить пансион частной гимназии. Очень скоро калужане, наблюдавшие за реконструкцией, встревожились, заподозрив, что дом не реставрируют, а попросту сносят. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что здание разбирают с торца. Однако руководитель областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ на совещании в областной администрации эту информацию опроверг.

— Никакого сноса нет, — сказал он. — Те работы, которые проводились, это демонтаж аварийных конструкций, которые пострадали при пожаре. Ситуация находится под контролем.

Чёрная пятница

А всего через четыре дня, 6 апреля, произошло событие, которое шокировало многих жителей Калуги: Дом Билибиных лишился части второго этажа. Никаких согласований и разрешений на снос собственник не получал.

— За последние десять лет таких варварских действий Калуга не видела, — комментирует директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. — Это откровенный вызов всем калужанам и общественности, подрыв идеи сохранения культурного наследия через механизм частно-государственного партнёрства, который сегодня активно инициирует в нашей стране президент Владимир Путин. Несмотря на то что объект посетили представители полиции, городские власти, строительные работы продолжались. Это ещё один показатель того, что люди сознательно и продуманно поступают: вот мы ломаем памятник архитектуры у вас на глазах — и что вы нам сделаете?

В социальных сетях по этому поводу развернулась бурная дискуссия, в которой поучаствовали даже и. п. городского головы Дмитрий РА­ЗУМОВСКИЙ и начальник Управления экономики и имущественных отношений Алексей ДУЛИШКОВИЧ. «Это абсолютно недопустимая ситуация, — написал Разумовский. — У собственника есть охранные обязательства! Будем с ним разбираться».

«Реакция последует однозначно, вплоть до уголовного преследования нарушителей!» — пообещал Дулишкович.

Из благородных побуждений?

9 апреля представителя собственника Андрея ХОМЕНКО, ответственного за реставрацию Дома Билибиных, вызвали сначала на областную планёрку, затем на городскую — чтобы объяснил причины своих действий. Владелец здания явиться на совещания не смог, поскольку находится за границей.

Хоменко заявил, что решение о сносе он принял исключительно из благородных соображений. По его словам, за несколько дней до этого произошло частичное обрушение конструкций второго этажа, из-за чего якобы возникла опасность дальнейшего разрушения здания.

— Впереди — Благовещение, Пасха. В 40 метрах — церковь, через дорогу — школа, — рассказывал Андрей Хоменко на областной планёрке. — Я, осознавая всю ответственность, принял решение снести часть стены.

При этом представитель собственника не объяснил, почему о своих действиях он не поставил в известность руководство Управления по охране объектов культурного наследия, а также почему потенциально опасное для пешеходов место не было огорожено. Не посчитали нужным уточнить этот момент и участники совещания. Губернатора Анатолия АРТАМОНОВА прозвучавшие объяснения вполне устроили.

— Хорошо. Ладно, желаю вам успехов, — сказал глава региона. — У вас есть хороший опыт, есть положительные результаты вашей деятельности.

Реакция и. п. градоначальника Дмитрия Разумовского на городской планёрке оказалась более жёсткой. Он сказал, что подобные действия недопустимы.

— Понятно, что вы собственник. Но на самом деле такие объекты принадлежат всем горожанам, потому что они создавались не вами, не нами — они создавались веками. Права морального у вас нет. Вы понесёте за это справедливое наказание.

Реставратор-«рецидивист»

Между тем есть основания полагать, что заявление Андрея Хоменко об аварийности здания — мягко говоря, лукавство. На заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти в среду, 11 апреля, стало известно, что в ноябре прошлого года была проведена государственная историко-культурная экспертиза Дома Билибиных, которая показала, что строение ещё вполне крепкое.

— Эксперт Илья Яровой, проводивший экспертизу, засвидетельствовал отсутствие в капитальных наружных стенах внешних признаков, подтверждающих возможность обрушения здания, — рассказали краеведы на совещании.

Кроме того, выяснилось, что проекта реставрации никто не видел, а строительными работами занимается организация, не имеющая лицензии Министерства культуры РФ.

Ещё один интересный момент, который многое объясняет: собственником Дома Билибиных является тот же самый человек, который в своё время выкупил и отремонтировал Дом Ченцовых на перекрёстке улиц Воскресенской и Карпова.

— С тем зданием произошла примерно такая же история, — рассказал Виталий Бессонов. — Застройщик пришёл на объект, снял крышу, разобрал перекрытия. Дом рухнул, и после этого он его восстановил.

По всей видимости, инвестор решил «отреставрировать» Дом Билибиных по той же схеме.

— Это рецидив! — воскликнул один из участников совещания. — А собственник — «рецидивист»!

Правда, владелец здания не учёл одну деталь: во времена «реставрации» здания на Воскресенке охранное законодательство было более мягким, нарушение каралось незначительным штрафом. Но в 2015 году закон претерпел серьёзные изменения. Теперь за снос объекта культурного наследия могут привлечь к уголовной ответственности. Вот только сделают ли это, учитывая, какой была реакция на случивше­еся первого лица региона?

Пыль в глаза

— Сейчас не 90-е годы, когда можно было просто взять и наплевать на законы, — убеждены участники рабочей группы по сохранению исторической памяти.

На прошлой неделе они отправили на имя губернатора и прокурора области письмо с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. Аналогичное обращение подготовила и городская общественность. Калужане настаивают, чтобы варварская реконструкция Дома Билибиных была прекращена. Чтобы собственник понёс наказание за совершённое преступление. А ещё люди предлагают отказаться от широкого празднования 650-летия Калуги в пользу восстановления старинных зданий.

«Давайте не будем тратить время и деньги и пускать пыль в глаза друг другу и нашим гостям, стыдливо прикрывая цветастыми тряпочками разрушающиеся исторические здания, — говорится в открытом письме. — Давайте потратим их на реконструкцию хотя бы части старой Калуги. Это будет честно по отношению к нашему городу и живущим в нём людям».

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекресток» от 18.04.2018. Ещё больше интересных материалов вы можете найти в электронном архиве издания.