«Мы ломаем памятник архитектуры – и что вы нам сделаете?»

Дом Билибиных на улице Кутузова, 19, сейчас выглядит, как после жестокой бомбёжки. В годы Великой Отечественной войны он, действительно, едва не был разрушен: осенью 1941 года в здание попала немецкая авиабомба, в торце образовалась пробоина. Но тогда его всё же удалось сохранить. То, что не смогла сделать война, через 77 лет за неё довершил владелец здания.
Пустили с молотка
До 2015 года Дом Билибиных, получивший в 60-е охранный статус как выявленный объект культурного наследия, был жилым. Три года назад его расселили. В городском бюджете не нашлось средств не только на реставрацию памятника, но даже на его консервацию. Вскоре после расселения дом превратился в пристанище алкашей и бомжей.
Краеведы не раз обращались к чиновникам с просьбой законсервировать здание, опасаясь, что рано или поздно его подожгут. И однажды Дом Билибиных действительно вспыхнул.
Случилось это в июле 2017 года. Через три месяца депутаты городской Думы приняли решение о продаже здания. Они уверяли, что это единственный способ спасти архитектурный памятник от дальнейшего разрушения.
На открытом аукционе, состоявшемся в конце декабря, здание приобрёл почти за 10 млн. рублей калужский предприниматель Сергей ДЕНИСОВ. Муниципальные чиновники, комментируя результаты торгов, уверяли, что это «реальный инвестор, который будет вкладывать средства в реконструкцию и придаст объекту культурного наследия новую жизнь». На тот момент никто даже предположить не мог, что город, продав Дом Билибиных, фактически подписал ему смертный приговор.
«Всё под контролем»
|Активные строительные работы на Кутузова, 19, начались в марте. По неофициальной информации, после реставрации здания там планируется разместить пансион частной гимназии. Очень скоро калужане, наблюдавшие за реконструкцией, встревожились, заподозрив, что дом не реставрируют, а попросту сносят. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что здание разбирают с торца. Однако руководитель областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ на совещании в областной администрации эту информацию опроверг.
— Никакого сноса нет, — сказал он. — Те работы, которые проводились, это демонтаж аварийных конструкций, которые пострадали при пожаре. Ситуация находится под контролем.
Чёрная пятница
А всего через четыре дня, 6 апреля, произошло событие, которое шокировало многих жителей Калуги: Дом Билибиных лишился части второго этажа. Никаких согласований и разрешений на снос собственник не получал.
|— За последние десять лет таких варварских действий Калуга не видела, — комментирует директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. — Это откровенный вызов всем калужанам и общественности, подрыв идеи сохранения культурного наследия через механизм частно-государственного партнёрства, который сегодня активно инициирует в нашей стране президент Владимир Путин. Несмотря на то что объект посетили представители полиции, городские власти, строительные работы продолжались. Это ещё один показатель того, что люди сознательно и продуманно поступают: вот мы ломаем памятник архитектуры у вас на глазах — и что вы нам сделаете?
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В социальных сетях по этому поводу развернулась бурная дискуссия, в которой поучаствовали даже и. п. городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и начальник Управления экономики и имущественных отношений Алексей ДУЛИШКОВИЧ.
«Это абсолютно недопустимая ситуация, — написал Разумовский. — У собственника есть охранные обязательства! Будем с ним разбираться».
«Реакция последует однозначно, вплоть до уголовного преследования нарушителей!» — пообещал Дулишкович.
Из благородных побуждений?
9 апреля представителя собственника Андрея ХОМЕНКО, ответственного за реставрацию Дома Билибиных, вызвали сначала на областную планёрку, затем на городскую — чтобы объяснил причины своих действий. Владелец здания явиться на совещания не смог, поскольку находится за границей.
Хоменко заявил, что решение о сносе он принял исключительно из благородных соображений. По его словам, за несколько дней до этого произошло частичное обрушение конструкций второго этажа, из-за чего якобы возникла опасность дальнейшего разрушения здания.
— Впереди — Благовещение, Пасха. В 40 метрах — церковь, через дорогу — школа, — рассказывал Андрей Хоменко на областной планёрке. — Я, осознавая всю ответственность, принял решение снести часть стены.
При этом представитель собственника не объяснил, почему о своих действиях он не поставил в известность руководство Управления по охране объектов культурного наследия, а также почему потенциально опасное для пешеходов место не было огорожено. Не посчитали нужным уточнить этот момент и участники совещания. Губернатора Анатолия АРТАМОНОВА прозвучавшие объяснения вполне устроили.
|— Хорошо. Ладно, желаю вам успехов, — сказал глава региона. — У вас есть хороший опыт, есть положительные результаты вашей деятельности.
Реакция и. п. градоначальника Дмитрия Разумовского на городской планёрке оказалась более жёсткой. Он сказал, что подобные действия недопустимы.
— Понятно, что вы собственник. Но на самом деле такие объекты принадлежат всем горожанам, потому что они создавались не вами, не нами — они создавались веками. Права морального у вас нет. Вы понесёте за это справедливое наказание.
Реставратор-«рецидивист»
Между тем есть основания полагать, что заявление Андрея Хоменко об аварийности здания — мягко говоря, лукавство. На заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти в среду, 11 апреля, стало известно, что в ноябре прошлого года была проведена государственная историко-культурная экспертиза Дома Билибиных, которая показала, что строение ещё вполне крепкое.
— Эксперт Илья Яровой, проводивший экспертизу, засвидетельствовал отсутствие в капитальных наружных стенах внешних признаков, подтверждающих возможность обрушения здания, — рассказали краеведы на совещании.
Кроме того, выяснилось, что проекта реставрации никто не видел, а строительными работами занимается организация, не имеющая лицензии Министерства культуры РФ.
Ещё один интересный момент, который многое объясняет: собственником Дома Билибиных является тот же самый человек, который в своё время выкупил и отремонтировал Дом Ченцовых на перекрёстке улиц Воскресенской и Карпова.
— С тем зданием произошла примерно такая же история, — рассказал Виталий Бессонов. — Застройщик пришёл на объект, снял крышу, разобрал перекрытия. Дом рухнул, и после этого он его восстановил.
По всей видимости, инвестор решил «отреставрировать» Дом Билибиных по той же схеме.
— Это рецидив! — воскликнул один из участников совещания. — А собственник — «рецидивист»!
Правда, владелец здания не учёл одну деталь: во времена «реставрации» здания на Воскресенке охранное законодательство было более мягким, нарушение каралось незначительным штрафом. Но в 2015 году закон претерпел серьёзные изменения. Теперь за снос объекта культурного наследия могут привлечь к уголовной ответственности. Вот только сделают ли это, учитывая, какой была реакция на случившееся первого лица региона?
Пыль в глаза
— Сейчас не 90-е годы, когда можно было просто взять и наплевать на законы, — убеждены участники рабочей группы по сохранению исторической памяти.
На прошлой неделе они отправили на имя губернатора и прокурора области письмо с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. Аналогичное обращение подготовила и городская общественность. Калужане настаивают, чтобы варварская реконструкция Дома Билибиных была прекращена. Чтобы собственник понёс наказание за совершённое преступление. А ещё люди предлагают отказаться от широкого празднования 650-летия Калуги в пользу восстановления старинных зданий.
«Давайте не будем тратить время и деньги и пускать пыль в глаза друг другу и нашим гостям, стыдливо прикрывая цветастыми тряпочками разрушающиеся исторические здания, — говорится в открытом письме. — Давайте потратим их на реконструкцию хотя бы части старой Калуги. Это будет честно по отношению к нашему городу и живущим в нём людям».
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