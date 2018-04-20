Доска почёта в Калуге оказалась бесхозной

Недавно перечень бесхозяйного имущества, опубликованный на сайте городской управы, пополнился новым объектом. Им оказалась Доска почёта «Трудовая слава Калужской области», расположенная рядом с Домом профсоюзов по адресу: Калуга, ул. Ленина, 81.
Доска почёта учреждена в 2009 году соответствующим постановлением губернатора Калужской области и все 9 лет существования регулярно обновлялась. Каким образом она превратилась в бесхозный объект, неизвестно.
Впрочем, это не единственный пункт в списке бесхозяйного имущества, который вызывает недоумение. Разыскиваются также собственники стелы «1371 Калуга», расположенной на въезде в Калугу со стороны деревни Секиотово, памятника-обелиска на могиле К.Э. Циолковского в одноимённом парке, металлической конструкции- баннера с надписью: «СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ — НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ», которая расположена на площади Победы, на доме № 10.
Есть в списке и более «молодые» объекты. Например, подпорная стена на улице Набережной, поддерживающая склон Центрального парка. Она была смонтирована всего полтора года назад за счёт средств городского бюджета.
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