30 миллиардов рублей вложат в Износковский район

В среду, 18 апреля в Износках состоялось расширенное заседание районного совета, на котором местное руководство и ряд областных министров озвучили ближайшие планы по развитию Износковского района.

В первую очередь речь шла о привлечении якорного инвестора - Правительства Москвы, которое готово профинансировать создание на территории района ЭкоТехноПарка. В своё время, напомним, для Калуги таким якорным инвестором стал «Фольксваген», после чего в областном центре, а затем и в области начался настоящий инвестиционный бум. Примерно такого же эффекта, но в масштабах района, ожидают и в Износках.

В заседании районного совета приняли участие более двухсот человек, среди которых были главы сельских администраций, деревень, депутаты местной думы, представители общественности. Убеждать их в том, что тянуть с привлечением инвестиций в один из самых депрессивных районов области уже смерти подобно, взялись представители и руководители областных министерств. Они рассказали износковцам о том, что ждёт район в ближайшие годы, если проект москвичей удастся реализовать на их земле.

Пожалуй, больше всего впечатлили цифры, озвученные представителем областного министерства финансов. Он рассказал, что в развитие Износковского района в общей сложности планируется вложить 30 миллиардов рублей и создать порядка 2600 рабочих мест. К слову, это более трети от всего населения района, включая стариков и детей. Большая часть вложений – деньги инвестора.

Мало того, даже несмотря на то, что из-за протестных настроений дачников реализация проекта всё ещё под вопросом, инвестор начал вкладывать деньги уже сейчас. На что именно они пойдут, жителям Износковского района рассказал начальник Госучреждения «Калугадорзаказчик» Михаил ГОЛУБЕВ.

- В рамках трансферов между бюджетом Москвы и бюджетом Калужской области на развитие дорог Износковского района было выделено 2,5 миллиарда рублей, - сказал Михаил Леонидович. – Все эти средства пойдут на ремонт дорожной сети. Совместно с районным руководством были определены приоритетные дороги, которые мы отремонтируем в первую очередь. Проектные работы по ним уже начались. Какие-то начнём ремонтировать уже в июле, какие-то осенью.

Однако практически наверняка за счёт столицы удастся отремонтировать большее количество трасс, чем запланировано на данный момент. По словам Голубева, связано это с тем, что каждый госконтракт будет расторгован, а значит, в ходе аукционов реальная стоимость ремонта по каждому объекту окажется ниже расчётной. Именно на эти сэкономленные средства будут ремонтироваться и другие дороги, реконструкция которых изначально не планировалась.

Некоторые из глав сельских поселений, услышав эти слова, молниеносно (а, главное, верно) просчитали ситуацию и среагировали на неё мгновенно. Пользуясь тем, что в ходе заседания райсовета велся протокол, они попросили внести в него просьбы на сэкономленные средства отремонтировать дороги своих территорий. Так сказать, заранее застолбили за собой местечко в будущем перераспределении сэкономленных средств.

В первую же очередь отремонтируют дороги регионального, межмуниципального и местного значения, список которых мы приводим ниже. Большая их часть будет расширена до 6 метров и покрыта щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

Так как информация взята из слайдов презентации Михаила Голубева, для удобства чтения мы увеличили ту их часть, где приводится техническая информация по дорожным работам:

Приход якорного инвестора неминуемо потянет за собой и ряд других проектов - по улучшению инфраструктуры. В частности, начнётся активная газификация территорий близ ЭкоТехноПарка.

Запланировано строительство межпоселкового газопровода село Шанский Завод - деревня Терехово - деревня Михали – деревня Раево. Его протяжённость - 27 км. Работы будет проводить ПАО «Газпром». Эта организация уже готовит проектную документацию по межпоселковому газопроводу. После того, как она будет готова, власти Калужской области начнут разрабатывать проект уличного газопровода, от которого газ уже можно будет вести в дома. Благодаря этому возможность подключиться к голубому топливу получат 180 домовладений следующих населенных пунктов Износковского района:

деревня Терехово

деревня Павлищево

деревня Михали

деревня Раево

Подключаются к работе по улучшению инфраструктуры района и энергетики. В этом году ими запланированы следующие работы:

Модернизация ВЛ-35 кВ Износки-Шанская с расширением просеки 11,56 Га и заменой грозотроса 1,2 км

Модернизация ВЛ-35 кВ Передел-Шанская с расширением просеки 3,53 Га и заменой грозотроса 0,84 км

Выступила перед собравшимися и министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА. Она понятным языком довела до присутствующих простую истину – ни один проект, нарушающий экологические нормы, не получит одобрение ее министерства, а значит в Износковском районе в принципе невозможно появление предприятия, загрязняющего окружающую среду.

- Естественно, проект ЭкоТехноПарка будет опубликован и любой желающий, будь то экологи или обычные жители Износковского района, сможет с ним ознакомиться детально и предметно, - пообещала Варвара Анатольевна.

По итогам расширенного заседания районного совета депутаты местной думы единогласно поддержали принятие документа под названием «О перспективах социально-экономического развития Износковского района», в рамках которого и планируется строительство ЭкоТехноПарка.

А в понедельник, 23 апреля, в девяти деревнях сельского поселения «Михали», на территории которого и планируется строительство ЭкоТехноПарка, состоятся общественные слушания по вопросу перевода земель сельхозназначения в промышленные. После них инвестор сможет начать заниматься проектной документацией ЭкоТехноПарка на этой площадке.

Фото Георгий Орлов