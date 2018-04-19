Не пускайте террористов в дом: калужан призывают легально сдавать квартиры

Городская управа Калуги в четверг, 19 апреля, напомнила о штрафах за нелегальную сдачу в аренду жилья иностранцам.
- По информации Национального антитеррористического комитета, в России сохраняется угроза совершения терактов представителями международных террористических организаций, - говорится в сообщении администрации. - Террористическая угроза исходит как от иностранных боевиков, так и от россиян, участвовавших в вооруженных конфликтах за рубежом. Как правило, теракты планируются в местах массового скопления людей. Согласно материалам уголовных дел, террористы, проникающие на территорию России под видом мигрантов, часто арендуют жилье. В связи с этим арендодателям напоминают об ответственности за незаконную сдачу жилья внаем и бесконтрольное пребывание там иностранных граждан.
За нарушение правил пребывания иностранцев в России предусмотрены административные штрафы: для граждан – от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц – от 35 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей. Содействие террористической деятельности наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
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