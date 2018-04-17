Артамонов продолжил писать в Telegram и после блокировки мессенджера

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать в нашей стране доступ к мессенджеру Telegram. Это произошло по решению Таганского районного суда Москвы. Оно вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.
Однако по состоянию на вечер 17 апреля Telegram по-прежнему работает в нашей стране даже без использования прокси и VPN. Роскомнадзор пока не смог ограничить доступ, хотя и заблокировал около 16 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.
Продолжил работу 17 апреля и канал губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В пресс-службе правительства нам рассказали, что канал будет работать, пока работает Telegram. Между тем у главы региона появилась и страница в российском мессенджере TamTam.
Отметим, что за новостями Калуги в Telegram можно следить с помощью канала «Калужского перекрёстка».
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