Праправнучке Ивана Ципулина подарили воду

Неравнодушные калужане подарили праправнучке известного калужского градоначальника Ивана Козьмича Ципулина годовую доставку воды.
В прошлую пятницу, 13 апреля, в одном из отелей города на дружеском вечере по поводу выхода второго, дополненного издания книги «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика» состоялось вручение сертификата калужанке Марии Николаевне Зубовой.
80-летняя праправнучка потомственного почетного калужанина - купца первой гильдии и знаменитого городского головы Ивана Козьмича Ципулина, обустроившего и подарившего Калуге в конце XIX века городской водопровод, спустя полтора века доживает своей век в родовом доме по улице Подвойского, 5, без воды и элементарных удобств. Мария Николаевна уже пять лет пытается решить вопрос с расселением из аварийного дома и получения благоустроенного жилья.
До настоящего времени потомственную почетную калужанку, которая вправе пользоваться всеми положенными льготами, не слышали. Сегодня её жилищный вопрос стоит на контроле у временно исполняющего обязанности городского головы Калуги Дмитрия Разумовского. Пока вопрос решается, калужское инициативное сообщество не стоит в стороне. Теперь жизнь Марии Николаевны станет значительно легче.
- Инициативная группа калужан подарила праправнучке Ивана Козьмича Ципулина сертификат на годовую доставку воды на дом, - прокомментировала генеральный менеджер проекта «Тайны старой Калуги» Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА. - Компания по доставке воды предоставила Марии Николаевне карту клиента. Каждый калужанин может пополнять её на сайте компании. Стоимость одной бутылки воды – 170 рублей. Приглашаем всех принять участие в благотворительной акции. Добро и милосердие для Марии Николаевны Зубовой – наш долг перед её великим предком.
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