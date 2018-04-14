Гостиные ряды накроют куполом

Гостиные ряды в Калуге вскоре ожидает очередная реконструкция. В пятницу, 13 апреля, проект обсудили на архитектурном совете при губернаторе.

По словам министра культуры и туризма региона Павла Суслова, представленная концепция позволяет более рационально и многогранно использовать эту территорию. Благодаря куполу внутренний двор можно использовать круглогодично в любую погоду.

- Согласно проекту, площадь перекрываемого двора составляет более 4300 кв. м, - сообщает пресс-служба правительства. - Конструкция светопрозрачного покрытия сформирована с учетом гармоничного интегрирования в существующий архитектурный ансамбль и не затрагивает несущих и ограждающих элементов зданий.

Анатолий Артамонов в целом одобрил предложенный проект. Кто именно будет финансировать работы и сколько они могут стоить, пока не уточняется.

Напомним, идея купола над Гостиным двором обсуждалась ещё перед предыдущей реконструкцией ансамбля, в 2009 году, но тогда её не реализовали.

Фото: пресс-служба правительства.