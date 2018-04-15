Вокруг света со ста рублями в кармане

На днях в Калуге побывал путешественник Дмитрий ИУАНОВ и рассказал о своих приключениях.

— Я всегда думал, что путешествия — это полная лажа. Учился в лицее при МИФИ и никуда не ездил. Всерьёз занимался математикой и программированием, участвовал в олимпиадах, получил по 100 баллов на ЕГЭ по физике и математике. А когда мне было 17 лет, влюбился в девушку. Я назначал ей свидания, дарил цветы. Но она взаимностью не отвечала. Я переживал, от проблем хотелось убежать. И решил я уехать куда-нибудь подальше, например, в Питер. Выхожу на трассу, поднимаю руку, а у меня от страха ноги трясутся. Думаю: «Что я делаю?!» И вдруг останавливается машина, водитель спрашивает: «Друг, куда тебе? В Питер? Запрыгивай, погнали!» Я был в шоке оттого, что так можно путешествовать. Это перевернуло всю мою жизнь…

А через пару лет я увидел билеты в Дубай за 3 тысячи рублей и подумал: «Полечу». Взял друга, и мы полетели. Ночевали в палатке на крышах 80-этажных небоскрёбов. Здесь были бесплатные бассейн и тренажёрный зал. Я понимал, что люди, которые живут в отеле на 10 этажей ниже, платят по 600 баксов за ночь. А я живу бесплатно, купаюсь в бассейне, хожу в тренажёрку. Почему я раньше так не делал? Это было время безумия. Тогда мы были отвязными: нарушили законодательство Дубая, получили приговор на полгода срока, но отделались трёхчасовым сидением в камере под прицелом военных. Но всё это меркло в сравнении с тем, как мы оторвались в Индии.

В Дубае можно жить в палатке на 80-этажном небоскрёбе с видом на башню «Бурж-Халиф».

По приезде мы с друзьями сразу же пошли в самые жёсткие трущобы. Там коровы, рикши, люди, машины движутся в одном потоке, просто каша какая-то. Полная антисанитария. Я думаю: «Что за жизнь, куда я попал!»

Мы стали знакомиться с местными жителями, гонять на поездах — и попали в Варанаси. Это священный индийский город, который называют городом мёртвых. Считается, что душа человека, который там умер, достигает нирваны. Умерших сжигают на гхатах возле реки. Несут туда своих родственников, кладут на костёр или спускают тело в Ганг. Когда я увидел, что они празднуют смерть, обалдел. Почему здесь думают, что смерть — это хорошо? Картина мира перевернулась. Я пошел фоткать гхаты, но, оказывается, этого делать нельзя. За мной стали бегать охранники. Мы расстроились, сняли лодку, поплыли к гхатам и стали снимать с воды. Кроме того, я знал легенду о том, что на дне Ганга находится некий артефакт и, если дотронуться до него, личная жизнь будет счастливой.

И вот мы на лодке плывём на середину Ганга, чтобы найти этот артефакт. Ныряли-ныряли, но ничего не нашли. Я плыву и чувствую что-то рядом. Смотрю — а это труп. Я плыву — он за мной. Я был в шоке от совершенно другой культуры. Вернувшись в Москву, не мог успокоиться и устроил фотовыставку, посвящённую Индии.

Бросить всё и уехать

— На пятом курсе универа я решил отправиться в кругосветку на 100 дней. Стал считать, сколько денег надо. Сначала остановился на 100 тысячах рублей. Потом подумал: «Поеду без денег, там заработаю, всё будет о’кей». Но мне предстояло писать диплом. Кроме того, я работал в НИИ радиоэлектроники. Поэтому ещё 5 месяцев вместо квантовой физики читал на парах всякие истории, рассматривал фотки, искал способы перебраться из Тихого океана в Атлантический. Сделал китайскую, американскую визы. Никому ничего не говорил.

И вот, заканчиваю универ, увольняюсь с работы, беру рюкзак, палатку и 100 рублей. Наверное, вы сомневаетесь в том, что я поехал без денег? Но, честно, у меня было 100 рублей и ни копейки на карте. Я понимал, что не могу купить даже глазированный сырок и мне надо что-то придумать. В 7 утра 10 сентября я вышел на трассу. Остановилась машина, водитель сказал, что едет в Ульяновск. С ним туда и добрался. Здесь стал писать в соцсети заметки, решив, что буду тревел-блогером. Затем поехал по всей России автосопом, ночевал в палатке, люди меня кормили, поили.

Один в пустыне

— Добравшись до Байкала, познакомился с собакой. Оказалось, что это очень полезное существо, лучшая грелка. Зарабатывал деньги у китайцев. Говорил: «Давайте я вас сфоткаю, отправлю вам на почту, а вы мне дадите любое количество денег». Так настрелял рублей 80.

Из России перебрался через границу в Монголию и оказался один посреди пустыни. Единственное, что там было, — деревянный туалет. Дикий ветер, холодно, даже птицы не летают. Мне стало страшно — я ору и понимаю, что из-за ветра не слышу своего голоса. Иду вперёд и вижу, что пейзаж вообще не меняется, только сортир удаляется. И вдруг со стороны горизонта появляется фургон с тюками. Останавливается. Выходит здоровый монгол, протягивает мне бутылку. Я пью, он пьёт, мы обнимаемся, он садится и уезжает… Просто отлично!

Спустя время вновь появляется машина. Я машу, но она уезжает в пустоту. Я думаю: «Как можно не взять человека в пустыне?» Через несколько часов меня всё-таки забрали и довезли до столицы Монголии — Улан-Батора. Там на вокзале я высыпал всю мелочь, которая у меня была, и попросил билет в любое место. Поехал в сторону Китая.

Поезд прибыл на станцию, до которой у меня билет. Никто не заходит, не проверяет. И я еду дальше. Проходит пять, десять часов, объявляют: «Китай».

Я обожаю Азию, особенно Индию, но с Китаем была другая ситуация. Он меня просто бесил. Я заходил в магазины — на меня все смотрели открыв рот. Белый человек для них больше, чем человек. На вокзале я хватал любой билет, который валялся на полу. Контролёры смотрели на меня, как заворожённые, билет даже не проверяли. Я ездил бесплатно. Это был юношеский максимализм. Сейчас понимаю, что делал неправильно, и теперь всегда плачу за проезд.

Ночь на Великой Китайской стене

— Я всегда мечтал переночевать на Великой Китайской стене и встретить рассвет. Встретил девушку Наташу, и мы с ней погнали автостопом до стены. Нас привезли к центральным воротам нацпарка и уехали. Было 11 часов вечера. Вышел охранник, позвал нас к себе, угостил орехами. Мы говорим, что хотим переночевать на стене. Он недоумевает: «Приходите днём». Нет, нам надо сейчас! Он вызывает кого-то. Появляются 4 человека в форме — начальник безопасности, полиция. Они через телефон переводят слова с китайского на русский и показывают нам экран: «Уважаемый турист! Вход стена Китай запрещено. Спать нет. Отель внизу. Всего доброго». Жмут нам руки и уходят. Мы это видим и бежим наверх. Срабатывает сигнализация, которая орёт на весь Китай. Мы прячемся в кустах. Выходит охранник, смотрит — никого. Мы бежим ещё выше по 500 ступеням, запыхались. А где же стена? Я облокачиваюсь на что-то, смотрю, а это она и есть. Залезаем на стену, ставим палатки. Тебя пронизывает энергетика этого места. Сердце начинает биться сильней, когда ты вспоминаешь, сколько людей пролили там свою кровь.

Ночь на Великой Китайской стене была неспокойной.

На открытках можно заработать

— Следующим пунктом моей кругосветки стал Гонконг. Пора было лететь через океан. Шёл 51-й день путешествия. Я вёл блог в соцсетях и пообещал отправить открытку с подписью по любому адресу за любую переведённую мне сумму. Кинул сообщение в соцсети и лёг спать. Просыпаюсь, а на карточке уже половина суммы на билет. Столько людей откликнулось! В итоге купил билет до Сан-Хосе и два дня сидел на ступеньках музея Гонконга, подписывая открытки в Москву, Киев, Берлин — по всему свету…

И вот я оказываюсь в Калифорнии. Вообще, меня всегда раздражала Америка, я считал, что это страна грёбаных капиталистов, что там все думают только о деньгах и что это худшее место на Земле.

Зашёл в кафе, и мне тут же на плечо опустилась тяжёлая рука: «What’s up?» («Как дела?» — Прим. ред.). Я оборачиваюсь и вижу здоровенного белозубого афроамериканца с цепью на груди. Думаю: «Чего пристал?» А потом стал понимать, что там все друг другу орут: «What’s up?» Улыбаются, кайфуют и обнимаются.

Счастливое спасение

— В свой день рождения я приехал в Сан-Франциско. Это было круто. Там я познакомился с Евгением из Полтавы. Мы сидели над обрывом, ели рис и смотрели на закат. Вдруг подбегает человек и кричит, что со скалы сорвался мужчина. Мы кинулись туда — оказалось, фотограф делал снимки и сорвался вниз. Он смог остановиться на небольшом выступе, за которым — пропасть и океан. Мы с каким-то французом протянули ему руки, пытаясь вытащить, но он не сдвинулся. Пытаемся ещё раз — бесполезно. И тут француз говорит: «Всё, я ухожу».

Понимаю, что держу рукой мужика, который в три раза толще меня и в два раза старше. У него слёзы на глазах, а вокруг стоят пятьдесят человек, и никто не помогает. Мужик говорит: «Я сейчас умру» — и начинает читать молитву. Я пытаюсь его успокоить, люди вокруг кричат: «Мы уже вызвали «911», подержи его ещё немного». Появляются СМИ, прилетает вертолёт, врубает проектор, направляет на нас. Мужик держит меня мёртвой хваткой. Приезжает служба спасения. Они говорят: «Нет, мы не пойдём, надо ждать «Файер департамент». Я начинаю громко материть всю Америку. Приезжает «Файер департамент». И всё заканчивается хорошо. Толпа расходится. Я возвращаюсь, беру рис и доедаю его…

Сан-Франциско. Здесь пришлось спасать человека.

От бомжей — в шикарную квартиру

На границе с Мексикой ко мне подошли сёрферы и пригласили поехать с ними в Сан-Диего. Там я впервые в жизни взял доску, костюм. Поначалу у меня ничего не получалось, доска тонула. Но когда ты наконец держишь равновесие — это непередаваемые ощущения!

Сёрферы помогли мне попасть в Техас. И как-то днём я увидел сообщение в соцсети: «Дмитрий, меня зовут Джорж Родригес. Ты спас мне жизнь».

Оказалось, что мужик, которого я спас над обрывом, искал меня весь месяц. Он пригласил меня к себе в Орландо. Мы встретились. Он рыдает, спрашивает, как меня отблагодарить. Я говорю, что ничего не надо. Но он не отстаёт: «Я профессиональный фотограф, моя работа стоит 2 тыс. долларов. У меня снимаются политики и бизнесмены…» Я говорю: «О’кей, купи мне обед и помоги попасть в Европу».

Он купил мне билет в Люксембург, и я поехал в Майами, чтобы оттуда улететь в Европу. В Майами был дикий ливень, а мне негде ночевать. И тут подходит бомж, спрашивает, откуда я, и предлагает место под небоскрёбом. Я ложусь спать, думая: «Я ничем не отличаюсь от бомжа! У него палатка, рюкзак, айфон последней модели — и у меня то же самое». Кстати, все бомжи в Америке ходят с айфонами и получают пособие — 800 баксов в месяц.

Проснувшись, иду в «Макдональдс» мыть голову. Мне очень неприятно от самого себя. И вдруг на телефон приходит сообщение от некой Анны, которая следит за моими путешествиями. Она пишет, что живёт в Майами и приглашает в гости. И я понимаю, что это соседний небоскрёб! Поднимаюсь. Меня встречает красивая девушка, хозяйка шикарной квартиры. Вот так жизнь удивительна и многогранна! Можно только что переночевать с бомжом, а в следующий миг оказаться в роскошных апартаментах.

Из Майами я добрался до Люксембурга, потом — до Парижа, Берлина. Вернулся в Москву 19 декабря в 4 утра, за три часа до окончания кругосветки. И это был первый случай, когда я не опоздал.

На высотке в Шанхае.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.04.2018. Ещё больше интересных материалов читайте в электронном архиве издания.