Дневник калужской гимназистки

Мгновения весны 1907 года

«Скоро «фирверки»-то зажгут???» — говорит Алёша. Вот их и зажгли! Какие красивыя! О, Боже!!! Вот взорвалась одна, другая, третья!.. И… Сотни разноцветных огоньков сыпались на землю. Восторженные крики, треск разрывающихся ракет, рукоплесканье — всё слилось в общем гуле. Последняя ракета — и всё кончено».

Это отрывок из дневника калужской гимназистки, с кинематографической точностью запечатлевшей жизнь молодёжи нашего города весной 1907 года. Старую тетрадь с записями уже в наше время нашла её племянница — профессор кафедры русского языка КГУ им. К. Э. Циолковского Маргарита Смольянинова, и передала в отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя.

— Гимназический дневник Екатерины Лебедевой был обнаружен мной в ещё сохранившемся родительском доме в посёлке Дугна Ферзиковского района. Мои тётки — Екатерина Владимировна и Софья Владимировна Лебедевы хранили свои реликвии в большом семейном сундуке, — рассказывает Маргарита Ивановна.

Что же касается самого автора дневника, то она прожила долгую жизнь. Более 40 лет преподавала биологию и химию и скончалась только в год Московской Олимпиады. А спустя ещё почти четыре десятилетия её юношеские записи станут литературным памятником Калуги самого начала ХХ века.

Беззаботность юности

Весна 1907-го. Три года назад в Калуге побывал император Николай II. Россия разгромлена в Русско-японской войне. Царское правительство расстреляло несколько сотен рабочих, устроив Кровавое воскресенье. Происходит Первая русская революция, поставившая государство на грань гибели.

Ничего этого в дневнике вы не найдёте. Катаклизмов мирового масштаба для калужских юношей и девушек попросту не существовало, поскольку они целиком были поглощены самым главным для себя делом — выяснением отношений друг с другом. Внимание девушки всецело сосредоточено на юношах — «техниках» (учениках Калужского технического железнодорожного училища) и «семинарах» из Калужского духовного училища.

Поскольку весной 1907 года социальной сети «ВКонтакте» ещё не существовало, эпицентром страстей был Бульвар — так в то время назывался нынешний Парк культуры и отдыха возле Белого дома. А его логическим завершением была беседка, расположенная приблизительно в том месте, где сейчас стоит памятник Николаю II.

Нет, Екатерина Лебедева не была выдающейся личностью. Никаких глубоких размышлений о смысле жизни вы в её дневнике не найдёте. Это была самая обычная девочка. Но она настолько скрупулёзно передала в своих записях атмосферу той эпохи, мысли и настроения тогдашних школьников, что ты просто погружаешься в то время, попутно угадывая знакомые места.

Образование

Прежде всего обращает на себя внимание то, что дневник написан очень грамотным и богатым русским языком. Невольно проникаешься уважением к тогдашнему гимназическому образованию. Если сравнивать с сегодняшним уровнем образования, то это, пожалуй, язык нынешнего студента филфака, но никак не обычного школьника.

Причём этот язык почти не отличается от современного разговорного. Разве что обращает на себя внимание довольно часто употребляемое в дневнике слово «наикрепчайшее». Насколько можно понять из контекста, в те времена оно выражало досаду — что-то вроде «ёлки-палки» или, как сейчас говорят, «блин».

К одним учителям Екатерина относится иронически, к другим — с большим уважением. Чего стоит, например, такое её описание: «По загородному саду прошёл Николай Леонидович с ребятами. Они к нему льнут, как мухи к варенью. Какой он добрый! Ведь надо же заслужить такую любовь учеников! Трудно и даже очень угодить на прихотливых, баловни как… Надо уменье. А главное — терпенье».

Свежесть восприятия

Дневник подкупает своей непосредственностью и искренностью. Весь текст пронизывают два чувства: тоска жителя провинции по большому миру и желание любви. Оцените, насколько лирично обычная калужская школьница описывает свои чувства: «Надя выпустила птичку, та расправила крылышки и утонула в безбрежном просторе голубого неба. Она снова заживёт весёлой, радостной жизнью, ей всё улыбается. О, милая птичка, как я рада за тебя!.. Но… вместе с тем как я завидую тебе!.. Как бы я хотела быть на твоём месте. Улетела бы я подальше от этого мира… Но не судьба…»

«Я хочу любви и хочу счастья, оттого что не была счастлива и любима!!!!!» — пишет 16-летняя Екатерина и ставит 5 восклицательных знаков.

И, как все ученики во все времена, очень боится экзаменов. «Как вспомнишь об экзаменах, так невольно мороз дерёт по коже. «Зелёные столы!» Ух, как страшно! При одном воспоминании о злополучных зелёных столах сердце в пятки уходит».

Гимназистка возвращается

Есть вещи внешне случайные, но на самом деле вполне закономерные. Таковым стал моноспектакль «Дневник калужской гимназистки», показанный в пятницу, 6 апреля, ученикам 6 класса школы № 5. Больше века назад Екатерина Лебедева училась в этом же самом здании, а теперь её записи читают нынешним школьникам.

Это маленькое чудо случилось благодаря двум энтузиастам — научному сотруднику Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирине Маркиной и преподавателю русского языка и литературы этой школы заслуженному учителю России Татьяне Анохиной.

Текст дневника опубликован на сайте библиотеки уже давно, но об этом мало кто знает. Чтобы приблизить его к людям, вызвать интерес к нему калужан, Ирина Владимировна решила использовать такую форму, как моноспектакль — театрализованное представление одного актёра.

Почему представление состоялось именно в школе № 5, объясняет Татьяна Анатольевна: «Ирина — моя ученица, поэтому, когда она меня пригласила на свои выступления, я ей сказала, что с этой историей нужно обязательно прийти в пятую школу. Так с тех пор и дружим».

А ученикам этой школы можно только позавидовать: из них наверняка выйдут культурные люди, а это нам как обществу сейчас необходимо больше всего.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.04.2018. Ещё больше интересных материалов читайте в электронном архиве издания.