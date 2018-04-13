Калужанка претендует на выход в главный финал конкурса «Мисс Россия»

Как мы уже рассказывали, 23-летняя Татьяна Фицукова представляет Калугу на конкурсе «Мисс Россия-2018».
Десять участниц, которые выйдут в главный финал, определяются с помощью голосования на сайте конкурса. Пока Татьяна занимает восьмое место. Отдать свой голос за калужанку все желающие смогут до 12:00 14 апреля по этой ссылке.
- Таня закончила МГТУ им Н.Э. Баумана. У неё два высших образования, - сообщается на официальной страничке конкурса «ВКонтакте». - Так что у нас на конкурсе девушки не только красивые, но и умные! Она работает по специальности. Интересы Тани не ограничиваются учебой и работой, своё свободное время она посвящает кикбоксингу.
Финал конкурса состоится 14 апреля.
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